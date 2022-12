Boras: SF dio vueltas con Correa y decidió optar por Mets

Carlos Correa se encontraba en el hotel St. Regis de San Francisco junto a sus padres, hermanos y suegros, a punta de enfilarse al estadio Oracle Park para su rueda de prensa de presentación. Fue cuando el agente Scott Boras le pidió al pelotero que fuera a verle en la habitación 1212.

Farhan Zaidi, el presidente de operaciones de béisbol de los Gigantes, llamó a Boras a las 8 de mañana de San Francisco, tres horas antes de la presentación.

"Me informó que necesitaban más tiempo, más evaluaciones", dijo Boras el jueves. "No habían tomado ninguna decisión, pero no querían seguir con la rueda de prensa, pues no se sentían en condiciones de poder recabar la información con tan poco tiempo":

Boras comunicó a Correa el inesperado giro de la situación.

"Desde luego que estaba sorprendido, como todos", dijo Boras.

En lugar de completar un acuerdo de 350 millones de dólares y 13 años con los Gigantes, Boras pactó por 315 millones y 12 años con los Mets, y Correa viajó a Nueva York para un reconocimiento médico el jueves.

Lo que dijo Boras Boras dijo que los resultados toman entre 24-48 horas y que al equipo le corresponde formalizar el anuncio. Se prevé convocar a una rueda de prensa después de las fiestas de fin de año.

Correa se sometió el lunes a sus pruebas médicas con los Gigantes.

"Hemos tenido a tres equipos que ofrecieron a este pelotero contratos de más de 10 años", dijo Boras. "Por supuesto, cada uno pudo examinarlo. Ahora mismo no hay ningún problema de salud con Carlos. Se ha hablado mucho de espaldas y tobillos. Ahora no hay nada que constituya un problema médico. Todas las conjeturas y evaluaciones sobre él responde a lo que los médicos prevén sobre su futuro".

Boras habló después que el lanzador Carlos Rodón fue presentado en una rueda de prensa porlos Yanquis de Nueva York. El agente dijo que todos los equipos recibieron los resultados del examen médico al que se sometió Correa al final de la campaña y que estuvo a cargo del doctor Christopher Camp, el director médico de los Mellizos y director de alto rendimiento y ortopeda de la Clínica Mayo.

"Recibieron toda la información del jugador para hacer las ofertas", dijo Boras. "Tengo una larga carta en la que se le elogia, y con ella una recomendación para un contrato de 10 años. Eso fue lo provisto por el médico del equipo de Minnesota, con quien estuvo todo el año pasado".

Boras aseguró que la cirugía a la que Correa se sometió en 2014 se sometió para reparar una fractura de la tibia derecho no debió ser un problema. El doctor Kevin Varner, jefe del departamento de ortodpedia de la Universidad Metodista de Houston, operó a Correa.

"Habló y estaba disponible para hablar sobre la estabilidad y cómo se sentía", dijo Boras. "El pelotero no ha tenido ningún tipo de tratamiento, o nada desde que ello ocurrió cuando tenía 19 años".

Lo que dijo San Francisco San Francisco informó a Boras que aún quería fichar a Correa, discusión que Boras relató incluyó al director ejecutivo Greg Johnson, Zaidi y el abogado del club.

"Les pregunté cuánto tiempo necesitan. Pusieron un cronograma, que necesitaban esperar hasta la 1 de la tarde para hacernos saber" Scott Boras Agente “

"Luego recibimos notificación que querían seguir hablando y más tiempo. Pero para entonces les dije que tenían que tener una decisión sobre si iban a cumplir con la carta de acuerdo que habíamos alcanzado. Ellos querían seguir hablando, pero no podían avanzar. Entonces les dije que tenía que explorar alternativas a nombre de Carlos con otros equipos".