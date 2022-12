Juan Soto tiene sus metas claras para el 2023

Juan Soto fue escogido por los Tigres del Licey como la quinta selección overall en el draft de nuevo ingreso de la pelota invernal dominicana en el 2017.

Al momento Soto no se ha puesto el uniforme azul, pero para este año existe una gran posibilidad de que el sueño de todos los fanáticos azules y un buen grupo de fanáticos del béisbol de invierno, se haga realidad.

“Hasta el momento estamos como siempre hemos dicho, esperando el permiso, hemos estado analizando todo conjuntamente con los Padres de San Diego”, contestó al ser cuestionado sobre la probabilidad de participar este año con Licey, en el programa Grandes en los Deportes, que se transmite de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde en Escándalo 102.5 fm.

Soto es el único pelotero de la primera ronda de su clase, que no se ha uniformado en nuestro béisbol, los picks de la primera ronda de ese año fueron como sigue: 1. Fernando Tatis Jr. (EO), 2. Jesús Sánchez (TE), 3. Vladimir Guerrero Jr. (E ), 4. Leody Taveras (AC), 5. Juan Soto (TL), 6. José Sirí (GC).

“Entiendo que no debe haber ningún problema para que participe, estoy en mi proceso de preparación, no estoy al 100% faltan varios días”, agregó.

Soto expresó que está llevando el proceso lo mejor posible, para que cuando llegue el permiso estar listo para entrar a juego, “entiendo que necesito de una semana y media a dos semanas, para estar listo”, contestó al ser cuestionado al respecto.

“Al principio no tenía planes de jugar en el invierno, pero luego me motivé y le comenté a San Diego mi interés”, agregó.

El equipo de San Diego y su gerente general, A.J. Preller, están analizando la situación para otorgarle el permiso, según las palabras de Soto.

“Mi país y los fanáticos, siempre me han apoyado,desde el día uno en las Grandes Ligas y siempre me he sentido agradecido por eso”, comentó sobre el cambio de parecer sobre jugar a no en la pelota invernal dominicana.

Soto entiende que este es el año más idóneo para ponerse el uniforme, tomando en consideración que se juega el Clásico Mundial, ya que entiende que el evento le permitiría jugar con la cantidad de partidos a ver acción en LIDOM.

“Muchas personas, inclusive gente de mi familia, no ha tenido la oportunidad de verme jugar en vivo y eso es algo que también me hizo cambiar de parecer”, agregó.

Soto le dio crédito al gerente general del Licey, Audo Vicente y al capitán Emilio Bonifacio, para el acercamiento con el conjunto azul, luego de unas diferencias que los alejaron en el pasado, “ellos siempre han estado al pendiente de mí”, expresó sobre Vicente y Bonifacio.

Sobre el Clásico Mundial

Soto está llamado a ser uno de los principales jugadores de la alineación dominicana en el evento que se jugará en el mes de marzo del año próximo.

“Me siento bien contento y agradecido, con DIOS, los fanáticos, la directiva del equipo que siempre me ha tenido en cuenta y me siento más que emocionado con ser parte”, comentó.

La República Dominicana se convirtió en el primer país de la historia en ganar el evento de manera invicta en la versión del 2013 y el año próximo estará buscando empatar con Japón (2), como los máximos ganadores del evento en la historia.

“La meta es traer una corona más a la República Dominicana”, expresó.

Sobre Tatis Jr.

Fernando Tatis Jr. estuvo en uniforme en el dugout de las Estrellas durante la semana pasada apoyando a su equipo y su padre, aunque no podrá formar parte del conjunto por el proceso de recuperación en que se encuentra en la actualidad.

“Me siento muy contento por él y su proceso de recuperación, siempre le pregunto por él a los trainers”, contestó Soto al ser cuestionado sobre Tatis Jr.

Soto expresó que no ha conversado de manera directa con Tatis Jr., pero no descartó la posibilidad de que se puedan juntar para compartir ideas sobre lo que les viene en el futuro.

“Él es el caballo del equipo, él es el hombre”, contestó sobre el recibimiento que tendrá cuando se logre reintegrar al conjunto.

Soto está claro de que los seres humanos cometemos errores, de una manera u otra, “el aceptó su error, como hombre que es y dio la cara, y nosotros lo recibiremos de la manera que se merece”, expresó.

Sobre el 2022

Soto está consciente de que su desempeño no estuvo a la altura de su figura y durante la temporada muerta ha trabajado en ajustes de la mecánica, para evitar los problemas de inconsistencia que acusó.

“Este año tratare de ser más consistente, hubo muchas distracciones a mi alrededor, pero este año voy con una nueva mentalidad”, expresó.

El 2022 fue un año de aprendizaje para Soto, y entiende que este 2023 será mejor por como lo va afrontar.

“Por un lado uno trata de obviarlo, pero al final del día estamos en una era moderna y las informaciones le llegan a uno”, expresó sobre si le habían afectado todos los rumores a su alrededor, en términos de contrato y demás.

“Era inevitable ver lo que estaba sucediendo, me sentí un poco incómodo cuando esa noticia salió”, agregó Soto, sobre el tema de los ofrecimientos de extensión de contrato.

“Sentí que no hubo confianza entre los Nacionales y yo, de mantener todo bajo perfil, pero así es la pelota y hay que seguir para adelante”, expresó.

Sobre sus redes sociales

Soto tiene cuentas en Twitter y en Instagram y trata de mantener a la gente lo más actualizada posible sobre sus proyectos y planes, pero según refiere, en medio de la temporada trata de alejarse un poco de esos medios, para evitar las distracciones.

“Durante la temporada trato de alejarme lo más que puedo, pero Instagram, es la red social más grande que tengo”, comentó.

Sus redes son manejadas por su hermana y los agentes, aunque expresó que entra de vez en cuando a ver lo que está sucediendo.

Sobre el 2023

“Mi enfoque es ganarme otro anillo y me faltarán menos dedos para llenar”, fue la respuesta de Soto sobre las expectativas que tiene para el 2023.

Soto valora mucho la manera en que lo han recibido los fans de la ciudad de San Diego y consideró la fanaticada de los Padres, como inigualable.

“Ir allá y darle un campeonato a los San Diego Padres, es la mentalidad que tengo para el 2023”, agregó.

Considera como increíble el esfuerzo que han realizado el gerente Preller y los dueños del equipo para poner un equipo competitivo en el terreno de juego.

Sobre su vida personal

Soto está soltero y en su mente no está el formar familia por el momento, “estoy tranquilo, ahora mismo estoy concentrado en pelota”, comentó al momento de ser cuestionado sobre la posibilidad de tener su familia.

“Lo mío ahora mismo es crear mi base, Juan Soto, y luego pienso en lo demás”, agregó al respecto.

“Tengo muchas amistades, no más de ahí, lo mío es la pelota, lo otro vendrá a su momento”, concluyó.