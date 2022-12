Rainer Núñez prolonga dominio de las Estrellas en el Novato del Año

Rainer Núñez ha hecho quedar bien a la oficina de operaciones de béisbol de las Estrellas con sus selecciones en el sorteo de novatos de la Lidom. Núñez extendió a cuatro la cadena de premios al Novato del Año para jugadores verdes al imponerse con facilidad en las votaciones oficiales de la liga, reportadas el lunes.

Una serie que comenzó Lewin Díaz (2019-2020), que siguió Jeremy Peña (2020-2021), que continuó Edwin Uceta (2021-2022) y que Núñez deja la antorcha a lo que puede seguir haciendo Félix Peguero y su grupo de trabajo.

El inicialista/bateador designado nacido en La Romana hace 22 años capturó 49 votos, delante de los 15 que recibió Jerar Encarnación (Águilas) y los cinco de Elly de la Cruz (Licey).

Los números colocados por Núñez eran demoledores. El gigante (6’3 pies) cerró una serie regular con una línea ofensiva de .263/.303/.445, despachó siete cuadrangulares (líder de la liga) y remolcó 20 vueltas de valor capital para unas Estrellas que se clasificaron como el equipo de peor ofensiva.

Firmado por los Blue Jays en 2018 por un bono de US$350,000 del programa que opera Cristian “Niche” Batista en Villa Mella (el mismo año que De la Cruz, formado en esa academia), Núñez fue escogido en el pasado sorteo de novatos en la cuarta ronda por los petromacorisanos, 25 a nivel general.

“Al comienzo me costó un poco adaptarme”, dijo el slugger en una visita reciente al Quisqueya. “Tuve que ser fuerte mentalmente porque me traían de emergente en el séptimo u octavo inning, pero siempre las personas que estaban al lado mío que apoyaban y me decían lo que tenía que hacer”, dijo, tras una campaña donde agotó 137 turnos.

La campaña pasada en dos niveles de Clase A (Dunedin y Vancouver) bateó para .304/.340/.484 con 19 vuelacercas y 82 vueltas remolcadas en 120 partidos y 500 turnos.

Los siete vuelacercas de Núñez quebraron el récord para un novato en las Estrellas que tenía Luis Jiménez (cinco en la 2011-12). Es el tercer jugador de primer año que lidera la liga en cuadrangulares para unirse a Marcell Ozuna (2012-13) y Ramón Torres (2016-17), ambos de los Gigantes del Cibao. Núñez recibirá un premio económico de la Lidom y el sindicato de peloteros.