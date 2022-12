Sandy Alcántara tiene su rotación abridora para el Clásico Mundial

Sandy Alcántara tuvo una temporada 2022 de ensueño en las Grandes Ligas, se ganó el premio de Cy Young de la Liga Nacional de manera unánime y ha recibido diversos reconocimientos en el país motivados por su gran labor.

El estatus actual de Alcántara en el béisbol organizado lo perfilan como el principal candidato para abrir el primer partido del conjunto dominicano ante Venezuela, el próximo 11 de marzo en el Loan Depot Park de la ciudad de Miami.

Alcántara en más de una ocasión, ha dicho públicamente que él quiere la pelota para ese encuentro, pero la interrogante de todo el mundo, es cuál va a ser el orden de los que lo acompañaran en la rotación abridora.

“Luego de mí, Framber Valdez, Cristian Javier y Luis Severino, tenemos muchos pitchers”, contestó Alcántara al ser cuestionado por Diario Libre, sobre cuales lanzadores lo seguirían en la rotación abridora, considerando la posibilidad de que Luis Castillo no esté.

Alcántara terminó la temporada 2022 con marca de 14-9 con 2.28 de efectividad, 207 ponches y 0.98 de WHIP de 0.98 en 228.2 entradas, para los Marlins de Miami.

“La disciplina es todo, ahí viene incluido el respeto, el amor y todo lo que se necesita para lograr el éxito”, expresó Alcántara en la actividad de reconocimiento que le hizo la firma ECO Petróleo, junto a los campeones de Serie Mundial con los Astros de Houston, Yainer Díaz y Rafael Montero.

Con su actuación del 2022, Alcántara se convirtió en apenas el tercer lanzador dominicano, junto a Pedro Martínez y Bartolo Colón en obtener el premio Cy Young, que se otorga al mejor lanzador de cada liga cada año.

“Nunca en mi vida pensé que iba a ganar millones de dólares y me siento conforme con lo que recibí, he recibido cuestionamientos al respecto, pero es algo personal, lo hice porque me gusta la ciudad de Miami y el equipo, espero que cuando se termine el contrato de cinco años me vuelvan a firmar”, comentó Alcántara sobre su contrato de cinco años y US$56 millones y el dinero que se está pagando a los lanzadores élite en la actualidad.