Jairo Asencio; el mejor cerrador de la historia en LIDOM

Jairo Asencio llegó a liga dominicana de béisbol con su nombre de firma “Luis Valdez”, como la selección de quinta ronda de los Toros del Este en el puesto número 37 overall del draft de nuevo ingreso, del año 2005.

Diecisiete años después es considerado como el mejor relevista de toda la historia en nuestro béisbol, entre otras cosas por ser el líder histórico en salvamentos en serie regular con 155.

Valdez se proyectaba para ser el cerrador de los Indios de Cleveland en Grandes Ligas, pero ese proyecto no se concretizó.

El puesto de cerrador de un equipo de béisbol es el más fiscalizado en la industria, ya que el individuo tiene la responsabilidad de preservar la ventaja que le entregan para darle la victoria a su equipo y en ocasiones los fanáticos son injustos con la persona que tiene esa responsabilidad.

Jairo podría entrar en ese grupo de los subvalorados, pero si nos vamos a las estadísticas que es la mejor manera de evaluar a un atleta y sobretodo en el béisbol, las cosas no son como las percibe el fanático.

Asencio ha sido líder de salvados en LIDOM en ocho ocasiones, incluyendo cuatro de los últimos cinco años, 2018-19 (14), 2019-20 (11), 2021-22 (14) y 2022-23 (15).

En la recién terminada temporada, “El Enterrador” salvó el 44% de las victorias del equipo azul y en lo que va del round robin de las seis victorias que tienen los Tigres, Jairo ha salvado cinco.

El buen desempeño de Asencio no se limita a la fría estadística del juego salvado, ya que, en las últimas dos temporadas, el derecho de 39 años de edad ha trabajado en 47 partidos y solo tiene tres oportunidades de salvamento estropeadas o blown saves como se dice en inglés, en 46 entradas de labor, tiene 1.76 de efectividad con 0.93 de WHIP.

“Cuando entro al terreno de juego me enfoco en los bateadores, para tratar de sacar los outs lo más pronto posible”, comentó Asencio al finalizar el partido ante las Águilas Cibaeñas el pasado miércoles.

Asencio llegó a los Tigres en el 2013 junto a D’Angelo Jiménez desde los Toros, a cambio de Simón Castro y Juan Ciríaco y desde su llegada ha sido campeón en dos ocasiones, en las temporadas 2013-14 y 2016-17.

La percepción de mucha gente sobre el trabajo de Asencio, es que está en decadencia y su edad (39 años), podría ser indicio de esa condición, pero si se analizan con detenimiento los números y los resultados que obtiene el conjunto de su trabajo, el final de su carrera podría estar más lejos de lo que cualquiera de sus detractores podría pensar y pretender.

“Los cuestionamientos no me van ni me vienen, yo entro al terreno de juego a hacer mi trabajo, hasta que DIOS quiera”, concluyó.