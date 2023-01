El Licey se aferra al primer lugar con épico triunfo sobre Gigantes

El Licey se afianzó en la primera posición el domingo al lograr un partido que tuvo que ganarlo como si fuera dos veces, sufrido para ponerse delante en la pizarra, perdida una ventaja y apelar a la épica en un estadio Quisqueya Juan Marichal abarrotado de banderas azules.

El colombiano Jorge Alfaro disparó un sencillo al cierre del noveno episodio que definió un dramático encuentro ante los Gigantes por 5-4, un triunfo con valor de oro molido en un round robin que se ha bailado en bolero en tiempo de música urbana.

Los dirigidos por José Offerman mejoraron a 8-6 (empatados con las Estrellas en el primer lugar), en tanto que los campeones, al caer por tercera fecha al hilo, se colocan segundos con 6-8 al igual que las Águilas, a falta de cuatro partidos del todos contra todos.

Wily Peralta (cinco entradas de dos hits y cinco ponches), José Leclerc (1) y Emmanuel Ramírez (1) silenciaron la ofensiva azul y Jeurys Familia sacó los dos primeros outs del octavo cuando finalmente los felinos pudieron reaccionar y dar vuelta al partido.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/09/un-grupo-de-jugadores-de-beisbol-be745399.jpeg Jorge Alfaro, al centro, es felicitado, luego de pegar su batazo que definió el encuentro. (FÉLIX LEÓN)

Raúl Valdés trabajó los primeros seis episodios de cinco hits, dos bases, una vuelta y cuatro ponches por los añiles. Ganó Alfredo Simón y perdió Fernando Rodney.

La tropa nordestana abrió la pizarra en el tercer episodio. Valdés ponchó a Moisés Sierra y dominó a Webster Rivas con elevado al jardín izquierdo para poner el inning a punto de mate. Pero Dairon Blanco conectó un batazo que pasó sobre la cabeza de Emilio Bonifacio en el prado central y aceleró en el corrido de las bases para convertirlo en triple con barrida en la antesala. Luego anotó con sencillo al derecho de Erik González.

La remontada llegó en el octavo. Jeurys Familia dominó a Jesús Sucre y Sergio Alcántara con rola a segunda y el campo corto. Pero Emilio Bonifacio pegó sencillo al lanzador y Ronny Mauricio, en conteo profundo, sacó hit al jardín derecho que el capitán azul aprovechó en una jugada donde salió al robo para anotar en una jugada cerrada en el plato. Luego Michael de León bateó imparable también por el right y Mauricio anotó con la ventaja. Subió a lanzar Juan Minaya, que hizo out a Rojas Jr., con rola a primera.

Pero la defensa azul no estuvo a la altura en el noveno y los campeones capitalizaron ante Jairo Asencio. Iván Castillo abrió la entrada con rodado por la antesala que Mauricio pifió. El emergente Tomas Telis entregó el primer out con elevado a primera, Blanco sacó hit al izquierdo, González logró rola por el campo corto que Sergio Alcántara tiró mal y se llenaron las bases. Yamaico Navarro bateó rola al torpedero, se produjo el out forzado en la intermedia, pero fue safe en primera e ingresó la vuelta del empate.

Luego, Henry Urrutia disparó imparable productor al derecho que llevó la vuelta de la ventaja y Luis Liberato le siguió con hit productor por tercera para colocar el partido 4-2. Subió a lanzar Alfredo Simón, que sacó out a Kelvin Gutiérrez con elevado al derecho.

Pero quedaba más. Al cierre del noveno, Fernando Rodney dominó a Carlos Franco con globo al derecho, pero Jorge Bonifacio le pegó hit al izquierdo y avanzó a segunda por error en tiro de Liberato, el emergente Yeison Asencio sacó infield hit por el campo corto y Alcántara logró doblete que pasó sobre la primera almohadilla que remolcó las dos carreras de la igualdad. Emilio Bonifacio fue transferido. Mauricio entregó el segundo out con fly al left y Alfaro despachó sencillo al derecho que definió el encuentro.

Mauricio se fue de 4-2, con una carrera remolcada para ser el mejor de los felinos. González conectó un trío de imparables y empujó una por los Gigantes.