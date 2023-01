Bonifacio, en su octava final y con rendimiento como en su tope

Emilio Bonifacio manda a su canal de YouTube a quien quiere saber cómo logró la forma para agotar su mejor round robin ofensivo a los 37 años y con dos campañas sin jugar béisbol en el verano.

En su sitio en la plataforma propiedad de Google, donde cuenta con 34,700 abonados, el capitán azul tiene una galería de vídeos con lecciones de entrenamientos donde explica las rutinas que realizaba para prepararse y recuperarse de unas molestias en la espalda y llegar a tono para jugar su tercera campaña completa con el Licey, una liga donde debutó en 2006.

Bonifacio juega su octava serie final y lo hace precedido de la segunda temporada con la mayor cantidad de partidos disputado. Jugó en 51 encuentros entre la fase regular y el round robin, solo superado por los 64 que disputó en la zafra 2008-2009, cuando tenía 23 años y era prospecto de los Nacionales de Washington.

Fue campeón en las ediciones 2016-2017, 2013-2014 y 2008-2009.

Bonifacio llegó a la final contra las Estrellas tras batear para .303/.361/.561 con 20 imparables en 66 turnos, cinco de ellos dobles, tres triples, dos cuadrangulares, 13 carreras impulsadas, seis robos y 13 anotadas.



Un desempeño que le mereció el premio al Jugador Más Valioso del todos contra todos y que lo lleva enchufado a la búsqueda del primer campeonato azul desde la campaña 2017.

"Yo juego para ganar, me estoy disfrutando este juego a esta edad como lo hacía cuando era prospecto y se había cumplido mi sueño de jugar con el Licey. Realmente no marco diferencia, ganar siempre es el objetivo", dijo Bonifacio.

“Esta liga es tan exigente, tan corta, que si no está al 100% no importa la trayectoria que tengas. En una semana se te puede ir la clasificación de las manos”, dijo Bonifacio.

“Tenía un acuerdo para jugar en el verano, pero las molestias no me ayudaron. Estoy abierto para jugar en cualquier liga”, dijo el Boni.

“Puede sonar a cliché, pero no juego para números, juego para ganar campeonatos. A los comentarios de que ya estaba para retirarme nunca les hice caso, no sé de dónde ha salido el mito de mi retiro, los números están ahí, queda a juicio de todo el mundo si me puedo retirar o no”, dijo.

¿Clásico Mundial? Su respuesta es obvia, reconoce estar en desventaja en un roster lleno de talento, pero se muestra abierto a una invitación de Nelson Cruz para el equipo dominicano.