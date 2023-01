Pimer juego entre Licey y Estrellas con pocos fanáticos; denuncian mercado negro se adueña de entradas en el Quisqueya

"¡Eres nuestro jugador más importante y te necesitamos en nuestro roster! ¡Di presente mañana en el Estadio Quisqueya vestido de azul, trae tu bandera y reventemos el Coloso del Ensanche La Fe!", este es el llamado que hace la dirigencia de los Tigres del Licey a sus fanáticos a través de sus redes sociales ante la inusual baja asistencia que tuvo el primer partido de la serie final de la Liga Dominicana de Béisbol Invernal (Lidom).

¿Por qué no hubo apoyo al equipo con la mayor fanaticada del país? Los mismos seguidores de los Tigres se encargaron de responder: "Las boletas fueron acaparadas por el mercado negro y sobrevendidas a precios exorbitantes", al menos es lo que se asegura en los cientos de mensajes, donde los liceístas se quejan de la falta de control para evitar esta situación.

Para hacernos una idea, y de acuerdo a una de las denuncias, una boleta para ver un partido de la semifinal (Round Robin), entre Licey y Aguilas, en el Estadio Quisqueya, costaba 300 pesos en la boletería, pero el mercado negro, quien acaparó las entradas, las vendía a 1000 pesos.

"Dile no a la boletería y al abuso", señaló un fanático, otro agregó: "Iré con mi gorra y luego como entro si no hay entradas, si las tienen el mercado negro. Ya estoy desencantado en ir y no poder entrar y las largas colas, mejor (veo el partido) en casa en la TV". ¿Ya resolvieron lo del mercado negro?, preguntó un indignado seguidor. "Los jugadores más importantes son el mercado negro. Vacío veré el play mientras siga ese robo", advirtió otro seguidor. Como estos hay cientos de comentarios más.

Los fanáticos también se quejaron de que, "el Licey" sea el único equipo de la liga que no venda las boletas de forma online. "Nadie irá a comprar taquilla a la boletería si somos importantes pongan eso online, porque si no el mercado negro seguirá abusando con los precios", señaló una fanática ante la convocatoria del quipo azul de acudir masivamente al estadio.

Acuerdo sin resultado

En diciembre del 2021, se informó que, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, y la Liga Dominicana de Béisbol Invernal (Lidom) acordaron colocar supervisores permanentes en las boleterías y centros de distribución para evitar el acaparamiento en las ventas de boletas en los estadios, lo cual genera escasez y obliga a los fanáticos a pagar un precio más alto en el mercado informal.

En ese momento se acordó que los equipos van a mantener una supervisión estricta de la venta de taquillas en todas las boleterías de los estadios y centros de distribución. También, colocar los precios visibles de las boletas de acuerdo a la categoría en los centros de distribución. Pese a los aparentes esfuerzos, es evidente que, no se ha podido controlar el mercado negro y para muestra este primer partido de la final, donde el Estadio Quisqueya lucio prácticamente vacío.

Altos precios de boletas: la queja de los fanáticos de las Estrellas Orientales

Varios fanáticos de las Estrellas Orientales han estado pegando el “grito al Cielo” en las redes sociales, al considerar muy altos los precios de los abonos para las boletas de entrada a la serie final del Torneo de Béisbol otoño-invernal dominicano, que protagonizará la tropa verde, contra los Tigres del Licey, a partir de este viernes en la noche, en el estadio Quisqueya de la capital, pactada al mejor de siete desafíos.

En la cuenta de instagram de la tropa con sede en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, los aficionados criticaron el hecho de que los precios de las boletas en dicho parque superan a los del Quisqueya.

Para los tres partidos en el Tetelo Vargas los precios son los siguientes: Abonos Palcos VIP 9,000 pesos, Abonos Palcos 7,500 pesos, Abonos Preferencia 4,500 pesos, Abonos Gradas 3000 pesos. En el Quisqueya los precios de los abonos son los siguientes: Palcos Corporativos, 6,000 pesos, Palcos A 4,800, Palcos AA 2,800, Preferencias 2000 pesos.