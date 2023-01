Castro: “La Final del Tulilazo ha sido la mejor que se ha jugado en Lidom”

Para los jugadores del béisbol siempre habrá un partido especial que quedará permanentemente grabado en su memoria por todo lo que representó, para Bernie Castro la Serie Final de la Liga Dominicana en su temporada 2001-2002, conocido popularmente como la del “Tulilazo” ha sido la mejor que se ha jugado en la pelota otoño-invernal.

“Para mí ha sido la mejor final que se ha jugado en Lidom, aunque nosotros la perdimos, eso fue como una puñalada que a ti te dan, yo estaba jugando en la segunda base cuando el dio el jonrón y me llevé las manos a la cabeza porque yo abría el siguiente inning por las Águilas.”



“Yo tenía tiempo que no me podía sacar ese palo de la cabeza y es normal, pero no fue fácil”, dijo Castro.



Bernie tuvo una participación de once temporadas en la liga invernal dominicana en donde obtuvo dos lideratos consecutivos de bateo con la Águilas Cibaeñas .349 (2001-2002) y .366 (2002-2003) y sus últimas tres con la chaqueta de los Tigres del Licey.

