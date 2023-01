Llegó la corona 23 para los Tigres con hit de oro de Mel Rojas Jr.

El Licey vuelve a ponerse en el lugar más alto, ese único que asimila su vasta y exigente afición, que le costaba digerir una inédita cadena de seis torneos sin descorchar y recorrer la ciudad tiñendo las calles de azul.

Los Tigres se impusieron el miércoles a las Estrellas Orientales por 2-1 en el quinto partido del match pactado al mejor de siete para así ganar la serie final del torneo que honró a la memoria de un símbolo de la comunicación deportiva como Tomás Troncoso Cuesta, tan referente de la cadena de transmisión del conjunto añil que la cabina radial del conjunto lleva su nombre.

Mel Rojas Jr., conectó hits al jardín derecho ante Ronel Blanco que rompió el empate al cierre del décimo episodio y los azules dejaron en el terreno a los paquidermos.

Rojas Jr., coronó así un partido de tres imparables donde remolcó las dos vueltas que necesitó su equipo para romper el empate con las Águilas en el número de títulos. Ronny Mauricio y Dairon Blanco terminaron con dos de los 10 hits felinos.

Amparado en un pitcheo y defensa que pudo contener a un conjunto petromacorisano que buscó pisar la goma de principio a fin, con 12 imparables, pero que le faltó oportunismo, la novena de José Offerman sacó un partido difícil, para sumar su corona 23, líder en solitario en la Lidom.

Se trata del primer cetro liceísta desde la campaña 2016-2017 cuando, bajo las riendas de Audo Vicente, dispusieron 5-4 de las Águilas Cibaeñas.

Para Offerman es el tercer título al frente de los felinos, pero el primero que logra como capataz de principio a fin. El 2008-2009 lo consiguió con barrida a los Gigantes 5-0 tras sustituir a Héctor de la Cruz “La Manta”. En 2013-2014 salió airoso 5-3 sobre el Escogido luego de reemplazar a Mike Guerrero.

Offerman iguala con Audo Vicente (actual gerente azul) en número de cetros y solo va detrás de Félix Fermín (6), Felipe Alou y Manuel Mota (4) en la lista de todos los tiempos.

Alemao Hernández abrió por los felinos y trabajó cinco episodios de siete imparables. Luego pasaron por el montículo Steve Moyers (1.1 innings), Jonathan Aro (0.2), Keury Mella (0.1), Jesús Liranzo (0.2), Jairo Asencio (1), Antonio Garzón (1) y Alfredo Simón (1), que resultó el ganador.

Fernando Tatis, que asistió a su tercera final en los últimos cinco torneos, puso a abrir a Andy Otero, que laboró por 3.1 entradas de seis imparables y una vuelta. En lo adelante apeló a Román Méndez (0.2), Carlos Hernández (1), Oliver Pérez (1), Raffi Vizcaíno (1), Chester Pimentel (1) y al derrotado Blanco.

Por los verdes, Robinson Canó, Jeimer Candelario, Cristian Pache y José Briceño conectaron dos imparables, cada uno.

Alfaro, MVP

El colombiano Jorge Alfaro fue escogido como Jugador Más Valioso de la final. El bateador designado azul se fue de 19-8 (.421), con doble, dos jonrones y cuatro vueltas impulsadas.

Así pasó el juego

Las Estrellas amenazaron con abrir la pizarra en la segunda entrada ante Alemao Hernández, a quien llenaron las bases con sencillos de Pache, Briceño y Gustavo Núñez, pero, con dos outs, Junior Lake falló con rodado al campo corto.

Al cierre del segundo el Licey también congestionó los sacos ante Otero a través de hits de Rojas Jr., Blanco y boleto a José Sucre, sin embargo, el zurdo cubano salió de aprietos al dominar con elevado al izquierdo a Michael de León.

Fue en el tercero que los añiles se adelantaron. Emilio Bonifacio abrió con imparable al jardín central, pero Mauricio sacó rola al shortstop que se convirtió en doble matanza. No terminó ahí. Jorge Alfaro disparó hit al derecho, Ramón Hernández sacó rola por tercera que Candelario erró en el tiro y Rojas Jr., disparó inatrapable remolcador al left y fue puesto out tratando de llegar a la intermedia.

Los petromacorisanos colocaron el empate en tercera en el quinto y sexto, pero no materializaron. Primero, con dos outs, Robinson Canó logró inatrapable al izquierdo e intentó anotar con doblete de Candelario que Rojas Jr., perdió, pero un disparó perfecto de Sergio Alcántara permitió el out en home. Luego en la sexta, con un out, Pache se embasó con rolling a la antesala que Mauricio lanzó mal a la inicial, pero Lewin Díaz entregó el segundo con piconazo al campo corte y Briceño cerró la entrada con globo al derecho.

Canó tuvo la oportunidad de igualar en el séptimo, con dos outs y Micker Adolfo en segunda tras ligar hit, pero el intermedista fue dominado por Jonathan Aro con elevado al left.

Pero en el octavo llegó el jonrón de Candelario que puso el choque 1-1. Bateando a la zurda ante Keury Mella, el nuevo fichaje de los Nacionales conectó un palo en la línea que determina el límite de altura de la pared del bosque derecho, lo que requirió la revisión de los árbitros, que ratificaron el cuadrangular.

En el décimo, los orientales tuvieron la ventaja en tercera con un out, pero no ligaron. Urrutia pegó hit al central, entró a correr Emilio Gustavé, que avanzó con toque de sacrificio de Pache y luego se robó la antesala. Pero Rainer Núñez fue ponchado por Garzón y Danny Santana falló con elevado al izquierdo.

La definición llegó al cierre del décimo. Mauricio abrió con sencillo al centro, Alfaro fue transferido, Ramón Hernández entregó el primer out con elevado de foul por primera y Rojas Jr., pegó el hit ganador.