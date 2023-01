Mauricio no estará en la Serie del Caribe

Los Tigres del Licey se coronaron campeones de la pelota invernal dominicana el pasado miércoles 18 de enero al vencer a las Estrellas Orientales en el quinto partido de la serie final en el estadio Quisqueya Juan Marichal y ahora tienen la responsabilidad de representar a la República Dominicana en la Serie del Caribe que se celebrará en Venezuela entre el 2 y el 10 de febrero.

El gerente general del conjunto, Audo Vicente, tiene alrededor de quince días para correr el proceso de conformación del conjunto que estará buscando la décima primera corona en estas instancias para la organización y el número 21 para el país.

Vicente arrancó un proceso para contactar a los peloteros que podrían estar como refuerzos del conjunto azul en el evento, al día siguiente de coronarse campeones, “esto es un proceso diferente, el torneo nacional queda atrás y ahora viene la conformación del equipo para representar a la República Dominicana que es algo totalmente diferente”, dijo Vicente al ser entrevistado en el programa Grandes en los deportes que se transmite de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde en Escándalo 102.5 fm.

Mauricio no estará con el equipo

Ronny Mauricio, escogido como Jugador Más Valioso de la serie regular de la pelota invernal dominicana, no estará con el equipo en Venezuela, arrancando un proceso de merecido descanso, luego de tener un año en el cual ha agotado más de 800 turnos oficiales, entre su desempeño en ligas menores con los Mets de Nueva York y en el invierno desde el primer día con el Licey.

Los Jugadores contactados

Entre los jugadores que han sido contactados con la finalidad de reforzar el equipo para el evento, se pueden nombrar elementos como Kelvin Gutiérrez, Robinson Canó, Gustavo Núñez, Junior Lake, Ramón Torres, Webster Rivas, Yamaico Navarro, entre otros, son de los nombres que podrían estar conformando el equipo nacional.

Entre lanzadores que se han contactado están jugadores como Yennsy Díaz, Raúl Valdés, Williams Jeréz, Anderson Severino, Keury Mella, Román Méndez, entre otros, son lanzadores que pudieran ser parte del conjunto, según las necesidades.

“Vamos a hacer un roster preliminar, y de parte la liga se va a proceder a hacer el proceso de visado como grupo”, agregó Vicente. “Estos son jugadores que están frescos relativamente.”

Vicente reconoció que ha habido poco descanso desde el hit de Mel Rojas Jr. que le dio el título al conjunto, pero está consciente de que viene un proceso muy importante como representantes del país.

Alfaro está disponible

El Jugador Más Valioso de la Serie del Caribe, Jorge Alfaro, está disponible para jugar en el evento, había rumores de que salía del país, pero según palabras de Vicente, solo estaba despidiendo en el aeropuerto a miembros de su familia.

“Alfaro está en dominicana, no se ha movido del país”, aseveró Vicente.

Los entrenamientos arrancarían el martes

El conjunto azul va a celebrar su desfile de celebración de campeonato el próximo domingo, luego de celebrar un almuerzo con todo el personal del conjunto y los entrenamientos estarían arrancando el próximo martes, probablemente.

“Se va a trabajar para mantener a los muchachos del bullpen, principalmente, afinados”, agregó Vicente.

El grupo está completo

A excepción de Mauricio, que, según las palabras de Vicente no estará con el conjunto, los demás miembros del conjunto están destinados a ser parte del plantel, sin ningún problema hasta el momento.

“Estamos tratando de cumplir los protocolos de la manera correcta, hacemos un acercamiento con la franquicia en el país, para solicitar el permiso para conversar”, comentó,

Maya está en los planes

Vicente al momento de la conversación, no había tenido contacto directo con el cubano, Yunesky Maya, “no he conversado con él, está en la lista de los peloteros que estamos abordando y yo no tengo ningún tipo de problema de que sea parte del equipo”, agregó.

“Ojalá yo que él diga que sí, ustedes saben cuál es mi pensar sobre Maya”, comentó Vicente al respecto.

El gerente de los Tigres, asegura no tener ningún tipo de problema con jugadores de ningún equipo, y entiendo que esto es algo que va más allá de la rivalidad que pueda existir entre algunos conjuntos, “esto se trata de representar al país y lograr una corona más para nuestro país”, expresó.

“Estamos trabajando para conformar un buen equipo”, concluyó diciendo Vicente.