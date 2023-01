Félix Peguero no sigue como gerente de las Estrellas

Félix Peguero anunció el martes que no seguirá en el puesto de gerente general de las Estrellas Orientales, una decisión que "tomé hace tiempo por mis compromisos con los Gigantes de San Francisco, equipo de la División Oeste de la Liga Nacional en las Grandes Ligas, y necesito estar tiempo con mi familia".

Peguero asumió la posición hace dos años, sustituyendo en el cargo a Manny Acta y llevó a los petromacorisanos a la final en temporadas consecutivas, ante los Gigantes del Cibao y los Tigres del Licey.

"Es una decisión tomada hace meses, los muchachos que trabajan conmigo lo sabían hace tiempo. Es motivado a mi trabajo con los Gigantes. Fui promovido allí y sabemos los compromisos que tenemos, además de mi familia, que también me necesita", indicó el joven ejecutivo.

Peguero agradeció a las Estrellas Orientales, a su presidente Miguel Feris, a su fallecido padre Pablo Peguero, Manny Acta y a René Francisco "por las oportunidades brindadas con las Estrellas", donde laboró por cuatro años, los últimos dos como jefe del departamento de operaciones de béisbol.

"Voy a tomar un tiempo sabático porque tengo que enfocarme en el equipo de Grandes Ligas y mi familia" Félix Peguero Estrellas Orientales “

Añadió, "me voy con la satisfacción del deber cumplido, pero me quedo con la espinita de no salir con el trofeo. Era lo que envisionaba, me quería ir por lo grande. Tengo una pasión grandísima por la liga de invierno, me ha ayudado a formar y a crecer en el mundo del béisbol".

Peguero explicó que él fue que tomó la decisión de dejar el cargo y que lo habló con el presidente de las Estrellas, Miguel Feris.

"Tuvimos una buena conversación con el presidente del equipo, siempre agradecido de don Miguel (Feris). Esto es algo que estaba tomado desde hace algo meses", agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/24/un-hombre-con-una-gorra-negra-89e1d2a9.jpeg Suena el nombre de Manny García como Gerente General de las Estrellas Orientales, a partir de la temporada 2023-24. (FUENTE EXTERNA)

Posible sustituto

De acuerdo a fuentes de Diario Libre, Manny García, actualmente coach de pitcheo de las Águilas Cibaeñas, es el principal candidato para el puesto de gerente general de las Estrellas, que ya solicitaron el permiso para entrevistarlo.

García se reportaría a José Mallén Calac, quien estaría como el jefe del departamento de operaciones de béisbol de la organización.



Calac fue el gerente general del equipo campeón de las Estrellas Orientales en la temporada 2018-19.