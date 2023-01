Jesús Mejía: “Me puedo ir con la satisfacción del deber cumplido”

Jesús Mejía anunció su renuncia al puesto de gerente general de los Gigantes del Cibao luego de tres años de servicio en la posición, en los que clasificó al equipo a semifinales en todas las temporadas, y ganó un campeonato (2020-21) y un subcampeonato (2021-22).

Mejía tenía experiencia previa de trabajar en los equipos de operaciones de los Leones del Escogido y Toros del Este, antes de asumir el puesto gerencial en San Francisco De Macorís.

El exgerente de los Gigantes, tenía opción de salirse de su contrato al final de la temporada, pese a tener un año más de vigencia en el mismo.

“No pasó nada, el béisbol es un negocio, hay ciclos que se acaban unos más tarde que otros y ese fue nuestro sentir en la gerencia de operaciones”, contestó Mejía sobre la renuncia, en el programa Grandes en los deportes que se transmite de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde en Escándalo 102.5 fm.

Según las palabras de Mejía, era un sentimiento que tenía desde hacía un tiempo y que le comunicó sus intenciones a la gerencia hace unos días.

“Esta es una decisión profesional y laboral, había cosas que completar antes de dar el paso definitivo”, agregó Mejía.

Al ser cuestionado sobre las razones que motivaron la decisión, Mejía reiteró que entendía que su ciclo en el conjunto francomacorisano había terminado, “los ciclos en béisbol se agotan por diferentes razones, entiendo que, en lo competitivo y profesional, el ciclo acabó”, agregó.

“Yo soy un hombre de béisbol, y lo que me gusta hacer es trabajar en béisbol”, Mejía apuntó que podría asumir una posición en un equipo de Grandes Ligas y es algo que podría concretizarse el mes próximo.

Mejía dijo no tener ninguna oferta de otros equipos del béisbol invernal dominicano, al momento de la conversación en el referido programa, pero se puso disponible para trabajar con cualquier otra organización, pese a que su prioridad actual es concretar el acuerdo con el equipo de MLB.

Habló Acebal Rizek

“Es una baja fuerte para el equipo, pero Jesús tomó una decisión y nosotros tenemos que respetarla”, contestó Alfredo Acebal Rizek, Presidente de los Gigantes

Según las palabras de Acebal no hubo ningún problema que motivara la decisión de Mejía, si no que fue algo netamente personal, “lo vamos a apoyar en su decisión, no hay temas entre nosotros y somos amigos, aparte de sus funciones con el equipo”, agregó.

“No nos aseguró nada, solo que se iba del equipo, no sé si tiene otros planes, pero no se puede forzar a nadie a que trabaje con un equipo”, contestó Acebal a la pregunta de si iba a otra organización.

“Tenemos un trabajo adelantado respecto a la agencia libre, no es una situación para preocuparse, y el plan que tenemos como equipo lo vamos a continuar”, concluyó.