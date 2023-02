El dirigente de Venezuela estalla contra los organizadores del Clásico

Nelson Cruz y Juan Núñez no son los únicos que han gritados al conocer las trabajas de los equipos de las Grandes Ligas que afrontan para estructurar un equipo de cara al Clásico Mundial de Béisbol.

Omar López, el dirigente de Venezuela en el certamen de marzo, no se contuvo y recurrió a Twitter para desahogarse ante los inconvenientes que enfrenta.

López publicó un tweet sobre los obstáculos que le ha colocado la organización del evento a casi un mes de comenzar el torneo.

"No entiendo de verdad cuál es el propósito de crear algo en el cual te van a colocar tantas trabas … de pana no entiendo y tampoco le encuentro sentido para eso es mejor no hacer nada", escribió el estratega y acompañó el mensaje de cuatro emojis de molestias.

No entiendo de verdad cuál es el propósito de crear algo en el cual te van a colocar tantas trabas … de pana no entiendo y tampoco le encuentro sentido para eso es mejor no hacer nada — Omar Lopez (@olopezlopez) January 31, 2023

Es un mensaje que indica el nivel de inconveniente para conseguir los permisos que ha tenido Venezuela para la cuarta edición del torneo. "Hasta el final pelearemos", escribe el también coach de los Astros en su hilo.

López respondió a varios comentarios con señal de optimismo a pesar del mal momento que ha vivido.

Ronald Acuña Jr. ha sido uno de los peloteros que se ha pronunciado con respecto al tema al declarar que no entiende porqué si las Grandes Ligas son el ente organizador del evento, le niegan el permiso a los peloteros de esa liga.

Venezuela estará en el Grupo D junto a República Dominicana, Puerto Rico, Israel y Nicaragua, uno de los grupos más complejos del torneo.