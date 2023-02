Jerez celebra 28 años de carrera en la cadena ESPN

Ernesto Jerez llega a 28 años de carrera en la prestigiosa cadena internacional de deportes, ESPN, este domingo 5 de febrero y así se lo hizo saber a sus seguidores en su cuenta de red social Twitter.

"Un día como hoy hace 28 años comenzábamos a escribir nuestra historia en ESPN. Agradecido de trabajar con profesionales de marca mayor, la confianza depositada por el alto mando y por supuesto a todos ustedes por ser parte de esta aventura. ¡Gracias Totales! #DQNO", expresó.

Jerez es la voz oficial del béisbol de Grandes Ligas en ESPN Deportes e ESPN Latinoamérica, además de colaborar en el portal ESPNdeportes.com.

Fue contratado por ESPN Latinoamérica en 1995 para la edición de SportsCenter International, con Michele LaFountain.

La historia del famoso "No, no, no, no, diganle que no a esa pelota"

La historia de la frase se remonta a 1997, cuando él narraba un partido, pero solo se grabó el video, mas no el audio, así que cuando se trasmitió el juego en forma diferida tuvieron que volver a narrarlo: "Tuvimos que rehacer el partido y mi compañero Luis Alfredo Álvarez se adelantaba porque ya teníamos el box score y eso me hacía reír.

En los comerciales, le decía "oye, la gente se va a dar cuenta de que ya hicimos este partido y que no es en vivo".

Para entonces, Jerez se había pasado toda la tarde diciendo "no, no, no", y en una jugada, para empatar a su compañero (en errores), "vino un cuadrangular y empecé a decir "no, no, no" y fue cuando salió el "díganle que no a esa pelota". Después, surgió la primera parte de la frase, el "a lo profundooo", para dar tiempo a la jugada porque "uno no sabe si se va a ir la pelota", según palabras de Jerez.