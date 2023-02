Incertidumbre con pitcheo abridor dominicano para el Clásico

El próximo jueves se conocerán las plantillas preliminares del Clásico Mundial de Béisbol, pero en la medida en que se acortan las horas se dispara el índice de decepción entre fanáticos y el cuerpo técnico tiene que activar los planes B, C, D, F, por los anuncios y filtraciones de bajas.

Si el gerente del equipo dominicano, Nelson Cruz, como si tratara de anestesiar a la afición, ya alertó el mes pasado que había objeción de los equipos de Grandes Ligas para 18 de los 50 jugadores, el goteo más reciente de eventuales bajas lo menos que ha provocado es teorías de conspiración.

Hasta el expelotero puertorriqueño Carlos Baerga, un Instagram Live con Luis Polonia el viernes, se sumó a los “sospechan” con los organizadores del evento con respeto al trato informativo sobre las restricciones con relación al equipo estadounidense, desde donde no hay igual ruido.

Omar López, que dirigirá a Venezuela en el evento, no se contuvo la semana pasada y acudió a Twitter para desahogarse.

“No entiendo de verdad cuál es el propósito de crear algo en el cual te van a colocar tantas trabas… de pana no entiendo y tampoco le encuentro sentido para eso es mejor no hacer nada”, escribió el estratega, un mensaje acompañado de cuatro emojis rojos con la carita de enojo.

Los bolivarianos no terminan de asimilar el no llegado desde Atlanta hacia la joya Ronald Acuña Jr., quien se perdiera la mayor parte de la campaña 2021 por un desgarre de ligamentos en su rodilla derecha y en 2022 disputó 119 encuentros.

Golpe al pitcheo

El primer porrazo llegó el miércoles cuando Jerry Dipoto, gerente de los Marineros, anunció que el derecho Luis Castillo no irá al certamen con la representación quisqueyana.

Luego la indignación aumentó en las redes sociales con la versión de que esa envidiable y probable rotación dominicana no contaría con los brazos de Freddy Peralta, Luis Severino y Domingo Germán.

“No estoy lesionado”, escribió Peralta en una respuesta. El mocano pasó de un 2021 donde asistió al Juego de Estrellas a un 2022 donde solo pudo trabajar 78 entradas, afectado por dolencias en el hombro.

El caso de Severino, en 2022 finalmente pudo retornar al montículo del Yankees Stadium y alcanzar el centenar de episodio desde 2018. Su calvario entre algodones lo limitó a solo trabajar 18 capítulos entre 2019 y 2021.

El domingo, Brian Cashman, gerente de los newyorkinos, confirmó que Severino no va al torneo de 20 países.

El caso de Valdez

Como si todo eso fuera poco, Framber Valdez ofreció unas declaraciones el sábado en Z Deportes donde dejó en el aire su participación.

“Mi deseo es jugar… ah, pero simplemente hay que esperarse, no podemos precipitarnos a las condiciones. Sabemos y vimos que este año (2022) tenemos muchos innings (201.1), mi primera temporada con 200 innings, más le agregamos…, gracias a Dios sí (fue líder en la Liga Americana), más agrégale los innings de la Serie Mundial (25 en todo los playoffs), el esfuerzo que hicimos en la Serie Mundial”, dijo Valdez, que sería el principal zurdo de la rotación.

“El país le gustaría que yo vaya, yo quisiera ir, pero uno no puede mandar en lo que es su brazo, su físico, su cuerpo, y yo llegué tarde al país, o sea, que no me dio tiempo de decir ‘ya estoy ready en febrero, o estoy ready en marzo’, o sea, yo lo estoy pensando, quizás decida sí, quizás decida (no), son decisiones que uno toma a sola, uno se sienta a pensarlo, porque ese es el brazo que le da comida a uno”, dijo el campeón con los Astros.