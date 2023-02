¿Qué puede alegar un club para vetar a un pelotero del Clásico?

Sandy Alcántara, Cy Young unánime de la Liga Nacional, permanece como el principal nombre en la rotación dominicana para el Clásico Mundial, una que esta vez requerirá un cuarto abridor, dado que en la primera ronda el equipo tendrá cuatro partidos.

Cristian Javier todavía no se pone de acuerdo salarial con los Astros, un escenario que puede complicar más las cosas y, de repente, lo que parecía un dolor de cabeza agradable hace un mes es una pesadilla para la gerencia.

La organización del Clásico no hace pública aún si ha habido modificación con relación a 2017 en torno a las condiciones para vetar la participación de un jugador en el torneo.

Quedan nombres como Johnny Cueto (158.1 entradas en 2022), Frankie Montás (144.1), José Ureña (97) y un nombre que siempre ha estado en los planes es el de Roansy Contreras, que abrió 21 partidos con los Piratas el curso pasado con 95 episodios.

¿Cuáles son las restricciones?

El reglamento anterior (2017) establece lo siguiente.

“El WBCI (siglas en inglés de Clásico Mundial de Béisbol Inc.) no aprobará la participación de un jugador en el torneo si dicha participación causaría que un Club de la MLB tenga más de 14 jugadores de su organización, o más de 10 de sus jugadores que estaban en la Lista activa o deshabilitada de las Grandes Ligas de cualquier Club de la MLB a partir del 31 de agosto (previo), participar en el Torneo, a menos que el Club informe a WBCI por escrito que no tiene objeción en permitir la participación de jugadores adicionales”.

“No obstante lo anterior, WBCI conservará la discreción de determinar si un jugador que de otro modo sería elegible no es elegible para participar en el torneo sobre la base de que dicha participación supondría una carga indebida para su Club (por ejemplo, un Club tiene sus cinco mejores lanzadores abridores que eligen participar)”.

“Si se alcanzan los límites de participación de jugadores de un Club de la MLB, la WBCI elegirá qué jugadores participarán, guiado por el principio de que se dará prioridad a las listas de los Equipos de la Federación que tengan menos jugadores afiliados a las Grandes Ligas disponibles”.