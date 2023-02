El Clásico puede impedir la participación de un pelotero a su discreción

Sin cambios mayores, la organización del Clásico Mundial de Béisbol presentó las reglas que regirán la edición 2023 del evento.

El roster que debieron someter los 20 países el martes es de 30 jugadores, un dirigente y siete coaches. Se mantienen las 14 plazas para lanzadores y dos receptores. Adicional a ese grupo, cada federación puede identificar 10 lanzadores que pueden ser sustituidos durante el torneo, por rondas.

El WBCI (World Baseball Classic Inc., por sus siglas en inglés) no aprobará la participación de un jugador en el torneo si dicha intervención causaría que un club de la MLB tenga más de 15 peloteros de su organización, o más de 10 de sus jugadores que estaban en la lista de lesionados o activos de las Grandes Ligas al 31 de agosto de 2022. Salvo que el club informe a WBCI por escrito que no tiene objeciones.

No obstante, hay otras restricciones. El WBCI conservará la discreción de determinar si un jugador que de otro modo sería elegible no es elegible para participar en el torneo sobre la base de que dicha participación supondría una carga indebida para su club.

Pone el ejemplo de que si ese club tiene sus cinco mejores lanzadores abridores que eligen participar. Si se alcanzan los límites de participación de jugadores de un club de la MLB, la WBCI elegirá qué jugadores participarán, siguiendo el principio de que se dará prioridad a las listas de los equipos de la federación que tengan menos jugadores afiliados a la MLB disponibles.

Otras reglas

Un lanzador tendrá que enfrentar al menos a tres bateadores. No habrá límites en el número de visitas al montículo y habrá revisión de jugadas en vídeo.

En cuanto a los lanzadores, permanece el límite de 65 pitcheos en la primera ronda, que sube a 80 en los cuartos de final y a 95 en la ronda final, que puede subir si el pitcher necesita completar una entrada.

Si un lanzador supera los 50 pitcheos debe esperar al menos cuatro días para volver a trabajar. Si tira más de 30 debe esperar un día y si trabaja en días consecutivos sin superar los 30 debe descansar uno.

A los efectos de las limitaciones del conteo de lanzamientos, los pitcheos con el propósito de una base por bolas intencional no contarán contra los límites generales de lanzamientos.

Si un lanzador alcanza el límite máximo en un juego durante la aparición en el plato del bateador, el pitcher lanzador puede continuar en el juego hasta que finalice dicha aparición en el plato o la entrada, lo que ocurra primero.

Habrá nocaut

Se conserva la regla del nocaut si la ventaja es de al menos 10 carreras tras jugarse siete entradas. Si la ventaja es de 15 vueltas al quinto el juego es concluido.

En caso de que el partido llegue empatado a la entrada 10 se inicia ese capítulo con un corredor en segunda base.

La revisión de jugadas se utilizará como en la Major League Baseball, excepto que, para los juegos de la ronda de campeonato, el mánager tendrá derecho a dos (2) desafíos de repetición y tendrá derecho a un (1) desafío de repetición para todos otros juegos.

Los 16 equipos mejor clasificados del torneo recibirán una invitación automática al siguiente Clásico Mundial de Béisbol. El último equipo clasificado en cada Grupo de la primera ronda será relegado a la ronda clasificatoria.

Ganar grupo te hace home club

En cada juego de cuartos de final, la designación del equipo local se otorgará a cada uno de los ganadores del grupo de la primera ronda. En la ronda de campeonato, que incluye el juego de las semifinales y la final, los equipos con el mayor porcentaje de juegos ganadores en el torneo serán el equipo local. Si los equipos que compiten en el juego del campeonato tienen porcentajes de victorias idénticos en el torneo, entonces la WBCI lanzará una moneda al aire para determinar el equipo local.

Un jugador que se lesione durante el torneo podrá ser sustituido por otro que se encuentre en el roster preliminar. Pero los organizadores aclaran que una vez ese jugador lesionado sale del torneo no podrá volver en caso de que se recupere de la molestia.