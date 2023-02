Yu Darvish pacta por 90 millones con Padres, seguirá hasta 2028

Yu Darvish pactó un nuevo contrato con los Padres de San Diego que le garantiza al lanzador japonés 90 millones de dólares adicionales para seguir en el club hasta la temporada de 2028, informó el jueves una persona al tanto de la negociación.

La persona habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo aún no ha sido oficializado.

Darvish cobrará 108 millones durante seis años, incluyendo los 18 millones que iba recibir en 2023 antes de quedar habilitado para declararse agente libre. Aceptó firmar un nuevo contrato con San Diego que le ata hasta que cumpla 42 años de edad.

El derecho fue clave para que los Padres alcanzaran la serie de campeonato de la Liga Nacional el año pasado. Cerró la campaña con foja de 16-8 y efectividad de 3.10 con 197 ponches. Tuvo foja de 2-1 en la postemporada.

Darvish, de 36 años, fue canjeado por los Cachorros a los Padres en 2020.