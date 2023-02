La camiseta del Clásico estará a la venta desde la próxima semana

La próxima semana la camiseta y la gorra oficial del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol saldrá a la venta, desde las tiendas de Lidom Shop, Jumbo y hasta los aeropuertos.

La chaqueta fabricada por la empresa Arrieta, que será la que utilizará el conjunto quisqueyano en el terreno, de momento, solo estará disponible de venta en suelo dominicano, informó Pável Aguiló, el encargado de mercadeo de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) y presidente de Comerin, la empresa que confeccionó el uniforme.

Sin embargo, los fanáticos que asistan al LoanDepot Park de Miami también podrán adquirir réplicas de los jerseys y gorras del conjunto caribeño, confirmó a DL una fuente cercana a la Major League Baseball. ¿Será la original? Es lo que está en negociación.

La MLB tiene un acuerdo con Majestic, Aquatica y New Era, que le otorga el derecho a comercializar productos de los 20 países que tomarán parte del torneo. Puerto Rico acordó con Adidas y Venezuela con New Aliance.

“Solo venderemos al mercado de la República Dominicana. No podemos vender allá (Estados Unidos), aquí habrá jersey y gorras suficientes, las gorras ni siquiera somos nosotros, eso es New Era que la va a vender aquí. Lo de nosotros es el jersey solamente. No es cierto que solo serán 8,000 gorras”, dijo Aguiló a DL.

A la Fedom no le habrían aprobado el plan original de venta y cuando recibieron el visto bueno ya el tiempo corría en su contra para manufacturar una cantidad importante, reportó el programa Abriendo el Juego.

Fuentes cercanas a la MLB explicaron que se trabaja con las partes autorizadas con el objetivo de permitir a una compañía vender productos, entre ellos camisetas, originales en la República Dominicana.

Gregory Castro, gerente de Lidom Shop, informó que las camisetas llegarán a las tiendas entre el 15 y 20 de febrero, pero que ya se pueden ordenar a través de Amazon, que incluye envíos a los Estados Unidos.

La República Dominicana jugará todos sus partidos del torneo, a disputarse entre el ocho y 21 de marzo, en la sede de los Marlins.