El lanzador es la figura más protegida del Clásico Mundial de Béisbol

Las reglas del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) definen de forma estricta y bien medida el renglón de los lanzadores, sin dudas el más delicado de todas las posiciones para un campeonato que pone en acción temprana a los responsables de subir a la lomita.

Los organizadores del CMB (marzo, 8-21 de 2023) dejaron establecido el que cronómetro de lanzamiento, el tamaño de las bases y las restricciones sobre el posicionamiento defensivo (shift) no se adoptan para los juegos del torneo. Estos tres elementos se encuentran dentro de las reglas oficiales de béisbol adoptadas para 2023 en las Grandes Ligas.

De todas maneras, la organización busca proteger a los lanzadores, con respecto a República Dominicana esa responsabilidad recae en el coach de pitcheo Wellington Cepeda.

El coach deberá observar bien de cerca a su grupo de 20 lanzadores.

Estas son algunas de las reglas vinculadas a los lanzadores:

• Se les permitirá 65 lanzamientos por juego en la primera ronda del torneo del CMB.

• 80 lanzamientos por partido en la ronda de cuartos de final.

• 95 lanzamientos por juego en la ronda de campeonato, luego de cuartos de final;

• Se le sumarían otros en caso de que el lanzador necesite más pitcheos para completar la aparición en el plato del bateador.

Ya sea en el campeonato o juego de exhibición las limitaciones del conteo de lanzamientos, los pitcheos realizados con el propósito de una base por bolas intencional no contarán contra los límites generales de lanzamientos.

El cuerpo de lanzadores de República Dominicana lo integran Bryan Abreu (Astros), Sandy Alcántara (Marlins), Ronel Blanco (Astros), Génesis Cabrera (Cardenales), Diego Castillo (Marineros), Roansy Contreras (Piratas) y Johnny Cueto (Marlins).

También Enyel De Los Santos (Guardianes), Camilo Doval (Gigantes), Carlos Estévez (Angels), Jarlin García (Piratas), Luis García (Padres), Yimi García (Blue Jays) y Cristian Javier (Astros).

Son parte del grupo, José Leclerc (Rangers), Rafael Montero (Astros) , Héctor Neris (Astros), Joel Payamps (Cerveceros), Gregory Soto (Filis) y César Valdez (Angels).

Juegos de exhibición

La representación quisqueyana comparte el Grupo D con Israel, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela.

Deberá arribar para sus primeros trabajos de entrenamientos el 6 de marzo a Lee County, Florida (EE.UU.).

Tiene partidos de exhibición programados para el el 8 de marzo contra los Bravos en North Port, Fla. y el 9 ante los Mellizos en Lee County, ambos juegos a la 1:05 p.m.

Para esos partidos los lanzadores que participarán en el CMB, no podrán tirar más de 49 lanzamientos por juego de exhibició, o el número máximo de lanzamientos que el CMB establece para dicho lanzador para ese juego de exhibición.

Esa cantidad sería menor, si el lanzador está en la reserva de un Club de MLB. WBCI puede establecer dicho máximo a pedido por escrito del Club de MLB al que pertenece el lanzador.

A tomar en cuenta

Una regla que se debe de tener pendiente, establece el CMB, es sobre el mínimo de tres bateadores. Esta norma contenida en la Regla Oficial de Béisbol 5.10 para la temporada de Grandes Ligas, se aplicará durante los juegos del CMB.

Otro factor es las visitas al montículo. La Regla Oficial de Béisbol 5.10 con respecto a las limitaciones en el número de visitas al montículo por juego, no se adopta para los juegos del CMB.

Reglas de descanso del pitcher



La regla del CMB establece también que un lanzador que haga 50 o más lanzamientos el 17 de marzo no podrá volver a lanzar hasta el 22 de marzo; o un lanzador que haga entre 30 y 49 lanzamientos el 17 de marzo no podrá volver a lanzar hasta el 19 de marzo y un lanzador que lanza el 17 y el 18 de marzo no será elegible para lanzar de nuevo hasta el 20 de marzo. Un juego que se extienda más allá de la medianoche se considerará el mismo día que el día en que comenzó el juego, pero un juego suspendido que se reanuda al día siguiente se considerará como un nuevo “día”.