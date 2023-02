Equipos de MLB ya preacuerdan con niños que firmarán en ¡2028!

Más de un lustro después de que la Major League Baseball aplicará una drástica sanción a los Bravos de Atlanta por irregularidades en el reclutamiento internacional, como acuerdos tempranos y ‘combos’, la liga no logra poner frenos a los pactos cada vez más temprano de los equipos con niños, cada vez más niños.

A poco más de un mes de que se abriera el mercado de fichajes 2023 ya hay equipos cerrando acuerdos de palabras con jugadores de la clase 2027, es decir, que sus contratos serán rubricados a principio de 2028, en caso de mantenerse el actual sistema de agencia libre.

Así le informaron a DL de múltiples fuentes de la industria que pidieron mantener el anonimato porque no están autorizados para hablar. Uno de los casos se trataría de un niño todavía con 11 años y que habría alcanzado un entendimiento que le garantizaría alrededor de US$4 millones dentro de 65 meses.

Se trataría de un preadolescente que apenas alcanza los cinco pies de estatura y su “apalabreo” ha causado indignación entre cientos de entrenadores que entienden ese tipo de acuerdos impiden las firmas de jugadores que están disponibles en la actualidad, además de que impacta en mercados posterior a 2027 y reduce el valor que esa clase puede conseguir.

“Esto es una locura, esto se jodió. ¿Quién quería draft antes? Pero esto (el sorteo que propone la MLB) hay que meterlo. Hay muchos chamaquitos 2023 y 2024 que están ready (listos para firmar), el draft es la salvación para aquietar esto”, dijo un preparador.

Disponiblidad actual

Las noticias llegan apenas días después de que se filtrara un reporte de gastos de los equipos al ocho de febrero. En la ficha, clubes como Astros y Nacionales ya habrían agotado todo el presupuesto para el 2023, mientras que habían cinco que todavía superaban el millón de dólares en su caja no sancionable.

Pero, se quejan los entrenadores, estos conjuntos, que ya han fichado los jugadores de mayor interés con preacuerdos, se resisten a ofrecer bonos importantes por talento que está a la altura.

“Hay que meter un draft para calmar los acuerdos, llévese de mí, que vamos a ganar todos más dinero con un draft, porque al que le aseguran hoy dos millones para 2027 cuando tenga 16 cuánto costará. Los acuerdos temprano nunca pagan lo que cuesta el pelotero, te dan la mitad”, dice otro técnico.

Responsabilidad

La MLB fracasó en su intento por convencer al sindicato de peloteros sobre la implementación de un sorteo internacional, que sirviera como plataforma de reclutamiento y mantendría una agencia libre con restricciones. El sistema actual se mantendría hasta 2026 cuando expire el actual acuerdo.

A la liga le preocupa el reclutamiento temprano (no es legal hasta los 16 años), el abandono escolar, el uso de sustancia prohibidas para mejorar el rendimiento y mitigar la elevada carga de trabajo a temprana edad.

Un entrenador que opera un programa que ha logrado firmas importantes explicó que detrás de los acuerdos tempranos influyen padres y dueños de ligas, que tienen porcentajes de esos bonos.

“Lo que pase es que no se aguantan (dueños de ligas y padres). Quieren tener cuarto en la mano de una vez, dicen, ‘si yo consigo cinco mil, diez mil, veinte mil por este chamaquito (a los 12 años) y me quedo con un 10% (del bono que firmará con 16), y viene fulano y lo firma en dos millones en cuatro o cinco años yo voy a cobrar, yo voy y busco 200 mil’”, explicó.

“Pero tampoco esperan ir a cobrar ese porcentaje, van y lo venden también el porciento. ¡Es que no pueden tener nada en la mano! Entiendan eso. Ya es una enfermedad que tienen, es una epidemia”, dice el entrenador, que también pide la omisión de su nombre.

En la MLB ven como solución al tema del reclutamiento temprano al hecho de que un equipo no podrá acordar con un jugador, puesto que no sabe qué turno le corresponderá.

Pero esta estrategia también levanta la sospecha del incremento del uso de sustancias dopantes, puesto que ante la necesidad de impresionar en una etapa donde el cuerpo no se ha formado y donde no se hacen pruebas se abre la ventana de apelar a productos no autorizados ni siquiera al más alto nivel.

El ejemplo con los Bravos

En noviembre de 2017, la MLB suspendió de por vida al entonces gerente general de los Bravos, John Coppolella, al determinar que el club hizo una ingeniería financiera para burlar los topes de firmas (conocido como combos). Reclutó a cinco jugadores en 2015-16 dando los fondos primero a un jugador y redistribuyendo el dinero a otros cinco. Atlanta fue despojada de 13 prospectos y tuvo restricciones para firmar hasta 2021. Los Bravos también fueron impedidos de firmar a Robert Puasón, con quien tenían un preacuerdo para 2019. El nueve enero pasado a Coppolella le fue levantada la sanción.