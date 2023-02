Junior Noboa: “Solo el draft frena los preacuerdos con niños”

A Junior Noboa le sobran millas para hablar del oficio de cazatalentos, con casi tres décadas en la espalda con decenas de firmas que han trascendido. Del frenesí que ve con los acuerdos con niños a cada vez más temprana edad ni lo apoya, ni lo entiende y como comisionado Nacional de Béisbol adelanta que pronto llegarán cambios para combatirlo.

Pero de lo que Noboa está convencido es que la implementación de un draft internacional sería una herramienta que pudiera ayudar a frenar una práctica que considera “ridícula”.

“Nunca he estado de acuerdo con eso, que lleva a muchas cosas; incumplimientos de lado y lado, que si el niño no se desarrolló como ellos lo estaban esperando se devuelven contratos, o si el niño tuvo un desarrollo superior a que a lo mejor se eche para atrás, nunca lo he visto con buenos ojos”, dice Noboa a DL. “Creo que hemos perdido la visión de la mayoría de jugadores que han participado en Grandes Ligas fueron firmados con edades de 17, 18, 19 y 20 años”, dice.

Quien opina comenzó a trabajar como scouts de Diamondbacks en 1995 y es el encargado del equipo en América Latina. Firmó desde peloteros como José Valverde, Emilio Bonifacio, César Valdez hasta el lanzallamas Jhoan Durán y el infielder Liover Peguero, además de los venezolanos Miguel Montero, Carlos González y el nicaragüense Vicente Padilla.

¿Tendencia o realidad?

“Yo vislumbro que eso se acabará, eso es sumamente difícil. Además, el mismo sistema se dará cuenta de que eso es imposible, que no se puede. No tenemos una varita mágica o una bola de cristal ni somos tan buenos para nosotros poder evaluar a un niño de 10 u 11 años y decir que cuatro años después ese niño va a hacer algo que tenga una súper condiciones. Ojalá que sea así, pero eso es muy difícil de que pueda pasar y de que se pueda mantener. Eso puede prestarse para muchas cosas”, dice Noboa.

La Ley del Deporte, ya aprobado en la Cámara de Diputado el mes pasado y pendiente de que el Senado la sancione, pasa de perfil el proceso de reclutamiento a temprana edad.

“Eso prácticamente lo puede parar un draft, un cambio en el sistema. Por más que tú le digas, si un padre quiere hacer acuerdos verbales desde temprana edad quién sabe si lo hizo o no”, dice Noboa.

Hasta 2026 no se vislumbra un cambio en el sistema.