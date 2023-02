Phil Regan demanda a los Mets por "discriminación de edad"

Phil Regan, ex coach de pitcheo de los Mets, está demandando al equipo por discriminación por edad, de acuero a un reporte del USA TODAY Sports, que contactó al abogado que lleva el caso, Matthew Blit.

A Regan se le asignó el papel de entrenador de lanzadores de forma interina a la edad de 82 años a mediados de la temporada 2019 después de que el equipo despidiera a Dave Eiland. En la temporada baja, en lugar de quitar el título "interino" y convertir a Regan en entrenador de lanzadores de tiempo completo, los Mets contrataron a Jeremy Hefner, quien tenía 33 años en ese momento. La demanda, que se presentó el lunes, dice que Regan fue "expulsado cruel e ilegítimamente de su cargo".

La demanda dice que el entonces gerente general del equipo, Brodie Van Wagenen, le dijo a Regan que no consiguió el trabajo porque era "demasiado viejo". Van Wagenen también ha sido demandado en el expediente. Regan tiene en la actualidad 85 años.

Cuando Regan fue ascendido de coordinador asistente de lanzadores de ligas menores a las mayores, los Mets ocupaban el cuarto lugar en la División Este de la Liga Nacional y su rotación de lanzadores ocupaba el puesto 28 en la MLB con efectividad de 5.46.

Al final de la temporada 2019, el lanzador Jacob deGrom ganó su segundo premio Cy Young consecutivo de la Liga Nacional y terminó segundo en la liga con efectividad de 2.43.

"La discriminación por edad es una realidad muy aterradora", dijo Blit en un comunicado a USA TODAY Sports.

"Una cosa es cuando los empleados mayores ya no pueden realizar las funciones esenciales del trabajo, pero cuando demuestran grandeza constantemente, deben ser recompensados como lo sería cualquier otro empleado. Phil se encontró con un cuerpo de lanzadores de bajo rendimiento e inmediatamente enderezó el barco. Él ayudó redujo la efectividad del equipo y devolvió al personal a donde se suponía que debía estar. En lugar de recompensarlo por su desempeño magistral, lo echaron a un lado debido a su edad. Mucha gente olvida que en la primera mitad de 2019, Jacob deGrom tuvo un 3.26 ERA, no se acerca a un año de calibre Cy Young. Después de que Phil llegó a bordo, la ERA de deGrom para la segunda mitad fue de 1.75 y deGrom capturó el Cy Young. Coincidencia, creo que no.

Regan comenzó su carrera en la MLB a la edad de 19 años como lanzador de los Tigres de Detroit. Pasó 13 años como jugador antes de pasar a ser entrenador. Más tarde formó parte del cuerpo de lanzadores de Los Angeles Dodgers en la década de 1960 y entrenó al miembro del Salón de la Fama Sandy Koufax. También ha pasado tiempo con los Cachorros de Chicago y los Guardianes de Cleveland.

Regan fue dirigente en cuatro temporadas en la pelota criolla, dos con el Escogido (1987-88, 1988-89) y dos con los Azucareros del Este (1985-86, 1995-96), coronándose como campeón en sus dos campañas con los Leones y ganando también la Serie del Caribe en 1988. Su últimma aparición por la Lidom fue con los Toros, donde llegó en la campaña 2018-2019 y estuvo hasta la 2021-2022.