San Diego anuncia que Tatis Jr., debutará el martes en la pretemporada

Ganar la División Oeste de la Liga Nacional y la Serie Mundial, más mantener al dominicano Manny Machado en sus filas después del 2023, son los planes confesos del presidente de los Padres de San Diego, Peter Seidler.

Otro dominicano en los proyectos de los Frailes es Fernando Tatis Jr., a quien anuncian que su debut será el martes 28 de febrero en la Liga del Catus, según publica MLB.com en sus páginas, bajo la firma de AJ Cassavell.

Aunque se estableció la fecha, podría ser cambiada, cumpliendo el programa de acondicionamiento del quisqueyano, señala la misma nota, por las cirugías de hombro y muñeca a la que se ha sometido Tatis Jr., señaló Bob Melvin, dirigente del conjunto.

El versátil jugador, suspendido por violar los programas de control de dopaje de MLB, no ha disputado un juego en las Grandes Ligas desde el 2021.

“Estoy listo”, expresó Tatis. “Sólo estoy cumpliendo pasos para el manager y el equipo, pero definitivamente estoy listo”, señaló a AJ Cassavell, quien lo reflejó en su nota.

La suspensión de Tatis Jr., se cumple el 20 de abril “por lo que el equipo no quiere apresurar el proceso”.

Recomendaciones Los Padres, preocupados por “la fragilidad” del quisqueyano, han recomendado que “sea más conservador en las bases, “limitando su corrido” y por igual, el deslizamiento de cabeza.

Señalaron que prefieren que el dominicano se barra de pies la mayor cantidad de veces posible.

“El juego hablará. El juego lo dictará”, dijo Tatis. “Soy un pelotero, no un doctor. Yo sólo voy a jugar”, señala en la nota, MLB.com.

Y concluye afirmando que “sólo quiero salir”. “Extraño el juego demasiado. Como he mencionado, no he estado en el terreno por mucho tiempo. Yo sólo quiero estar ahí con los chicos, dentro del lineup”.