Tatis Jr.: “No estar en el Clásico me dolió más que la suspensión”

Fernando Tatis Jr. está pautado a debutar en la temporada 2023 con los Padres de San Diego, el próximo lunes 20 de abril ante los Diamondbacks de Arizona en el Chase Field.

El dominicano de 24 años de edad, tiene pendiente servir 20 partidos de su suspensión de 80, por uso de una sustancia prohibida en el programa de sustancias controladas de MLB.

“No se puede ser hipócrita dizque no le doy mente, eso me dolió hasta más que la suspensión, no poder representar a Dominicana, es algo que he soñado desde niño”, le dijo Tatis Jr. al periodista Daniel Reyes para el programa Grandes en los Deportes, que se transmite de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde en Escándalo 102.5 fm, sobre la imposibilidad de participar en la cuarta edición del Clásico Mundial de Béisbol.

“El Niño” expresó que se siente agradecido con los fanáticos por el apoyo que siempre le dan a su carrera, ya que el trabajo que él pone en el terreno de juego es siempre genuino y la respuesta de la fanaticada lo motiva a dar el 100% en el terreno de juego.

“Fue un proceso medio larguito, pero ya gracias a DIOS estamos doblando la esquina y nos sentimos super bien”, comentó Tatis Jr., que jugó su último partido hace casi 17 meses, a causa de la suspensión y las operaciones en el hombro y una de sus muñecas a las que fue sometido.

“Me siento bien con el cambio de posición, siempre le dije al equipo que yo estaba dispuesto a hacer el trabajo donde se me requiriera”, agregó.

Tatis Jr. estará jugando a partir de esta temporada en el jardín derecho de los Padres, provocado por la llegada al conjunto del campocorto curazoleño, Xander Bogaerts que firmó en la agencia libre por 11 años y US$280 millones.

“El junior” está claro en que la meta del conjunto de San Diego es ganar el campeonato, algo que se la ha negado a la franquicia en sus 54 años de historia y dos visitas a la Serie Mundial.

“Esto es un negocio y tenemos que ver la manera de cómo adaptarnos y seguir adelante”, comentó Tatis Jr. sobre su movida definitiva a los jardines.

La preparación para la temporada ha sido similar a la de cualquier año para él, “yo me estoy preparando como si fuera a jugar el primer día con ellos, simplemente hay que esperar 20 días más, eso va a pasar de una vez, y en menos de lo que la gente piensa vamos a estar de nuevo en el show”, concluyó.