Sandy Alcántara: “No veo la hora de estar ahí el día 11 en el primer juego contra Venezuela"

El lanzador derecho Sandy Alcántara se declara en buena forma para su compromiso del próximo 11 de marzo: lanzar contra Venezuela en el primer partido del Clásico Mundial de Béisbol.



Alcántara lanzará el lunes en Lake Buena Vista para medirse con los Rays, antes de partir, junto a sus compatriotas Jean Segura y Johnny Cueto, al campamento de la República Dominicana de cara al Clásico Mundial, escribe Paige Leckie, para MLB.com.

Eso será antes de su compromiso contra Venezuela.

“No veo la hora de estar ahí el día 11 en el primer juego contra Venezuela", dijo Alcántara a MLB.com. "Será divertido. Quieren representar a su país y yo quiero representar al mío, haciendo lo mejor que pueda para ganar ese juego”.

Fue la consideración del lanzador derecho dominicano, que recientemente recibió el premio del Cy Young por su gran actuación de 2022.

Su preparación: más temprano por el Clásico

El derecho se ha ganado una buena fama de ser un trabajador duro. El as comenzó a entrenar en noviembre, para poder estar al 100% a esta altura de la primavera. Para Alcántara, pasar dos horas y media en el gimnasio no es nada. Tampoco lo es hacer 26 pitcheos (19 strikes) en su debut en la Liga de la Toronja el pasado miércoles.

“No tengo que preocuparme por mi preparación, porque he continuado mi rutina desde que recibí la oportunidad (de estar en la selección de la República Dominicana) el 1ro de noviembre”, dijo el monticulista. “Estoy listo. No veo la hora”.

Su mánager, Skip Schumaker defendió la dedicación de su lanzador. “Los grandes no quedan satisfechos ni con sus mejores campañas”, dijo Schumaker. “He sido lo suficientemente afortunado como para jugar con muchos JMV (durante sus temporadas) de JMV… y continuaron con años incluso mejores – (Albert) Pujols y (Clayton) Kershaw”.

Un Cy Young en nada significa que el jugador ya alcanzó su tope. Al menos es la manera como lo ve su Schumaker.

“Incluso con una temporada tan buena como la que tuvo [Sandy], pareciera que pudiera mejorar. Para mí, es como: ‘No, dale, sigue adelante’. Eso es todo. Para un manager es fácil: Sentarse y ver que tu mejor jugador es el más trabajador”.

Alcántara utilizó bien sus cuatro pitcheos el miércoles, permitiendo apenas dos hits en sus dos entradas de labor en una derrota de su equipo 8-4 ante los Mets de Nueva York. Solo le dieron dos hits. Tanto el piloto como el diestro quedaron satisfechos por cómo le lució a Alcántara el cambio de velocidad, un lanzamiento en el que estuvo trabajando duro en el invierno.

“Quiere mejorar”, señaló Schumaker. “Tiene esa mentalidad – he estado con jugadores así en el pasado. No importa nada. Incluso habiendo ganado el Cy Young, él quiere seguir mejorando. No está satisfecho”.

Antes de la Liga de la Toronja, la última vez que Schumaker vio a Alcántara sobre la lomita fue en junio en San Luis, cuando el ahora piloto de los Marlins era coach de los Cardenales. Ese día, el dominicano convenció al entonces dirigente de Miami, Don Mattingly, para continuar en el juego. El as terminó dicho partido con tres ponches para completar los nueve innings, su segundo de nueve juegos completos que sumó en el 2022.

“Es genial estar del mismo lado que Sandy”, confesó Schumaker. “Iba a hablarle sobre su próxima salida y los planes de viaje y me dijeron: ‘No te le acerques’. Me sigo acostumbrando a estar junto a ese tipo de ases, que no quieren que les hables ni toques durante los días de sus aperturas. Creo que todo el mundo se emociona cuando ve a uno de los mejores lanzadores hacer su trabajo”.