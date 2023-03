Guerrero Jr., sobre lesión: "No es nada serio, nada alarmante, me siento mejor"

Vladimir Guerrero Jr., tiene previsto avanzar lentamente en su recuperación de una molestia en la rodilla derecha. El toletero de los Azulejos señaló el domingo que cada día se siente mejor, y está agradecido de que la dolencia no fue más grave.

“Obviamente no es nada serio”, indicó Guerrero en una nota que publica el portal en español de las Grandes Ligas. “Nada alarmante. Me siento mejor. Mi prioridad ahora es estar completamente recuperado”.

Guerrero se lastimó durante un partido de la Liga de la Toronja el viernes, cuando corría hacia la segunda base tras un imparable. Los Azulejos anunciaron el sábado que un examen de resonancia magnética no reveló ningún daño estructural, pero hubo algo de inflamación.

El cañonero tenía previsto integrarse a la selección de la República Dominicana en Miami de cara al Clásico Mundial de Béisbol, pero tuvo que anunciar que no participará en el torneo debido a la molestia. Guerrero dijo que fue una decisión difícil de tomar, pero que contó con el respaldo de su familia y compañeros en el equipo dominicano.

“Me dijeron que no me sintiera mal. Que me enfocara en tener una gran temporada”, declaró Guerrero.

Por su parte, el capataz del equipo de Toronto, John Schneider, informó que la rehabilitación de Guerrero se tratará principalmente de descanso y tratamiento diario. El dirigente agregó que no es necesario apresurar el proceso.