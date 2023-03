José Bautista interesado en comprar un equipo de la LDF

El expelotero José Bautista está en negociaciones para adquirir acciones o la totalidad del Club Atlético San Cristóbal, que juega en la Liga Dominicana de Fútbol, confirmó DL de fuentes cercanas a las negociaciones.

Bautista ha sostenido varias reuniones con los propietarios del conjunto sureño y ha presentado a la LDF su intención de ingresar al conjunto que milita en el circuito profesional desde su nacimiento en 2015 y que se prepara para jugar la próxima temporada, que arranca el 16 del corriente mes.

Juan Guerra, directivo del equipo sancristobalense, dijo a DL que los accionistas han recibido “varias ofertas de diferentes sectores”, pero que al estar en negociación y no haber concretado ninguna prefirió no revelar los nombres para no contaminar el proceso.

“La idea es sumar gente que nos dé valor para nosotros ser todavía más competitivo. Somos el equipo con el presupuesto más bajo de la liga, estamos buscando personas que puedan servirnos de puente, que venga aquí con la misma visión que tenemos para sumar y seguir creciendo. Esa es la idea”, dijo Guerra.

Bautista, quien jugara entre 2004 y 2018 en la MLB, tendría inversión en un equipo de fútbol en los Estados Unidos, dijo una fuente. El miembro del equipo dominicano que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpico de Tokio en 2021 ganó US$104,3 millones en salarios.

En ese torneo en tierra japonesa jugó por última vez tras una carrera profesional que inició en el 2000 cuando los Piratas lo seleccionaron en la ronda 20 del draft estadounidense.

En 2018 se unió como inversionista a la empresa canadiense Endy, que fabrica colchones.