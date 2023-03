Jeremy Peña: “Este es el sueño de todos”

Para Jeremy Peña, la decisión de jugar en el Clásico Mundial de Béisbol con el equipo de la República Dominicana no fue muy complicada.

“Desde que terminó la Serie Mundial me llamaron y me preguntaron si podía jugar en el Clásico Mundial de Béisbol y yo les dije que sí, que el sueño de todo dominicano es representar a su patria y gracias a Dios se me dio la oportunidad”, dijo Peña al conversar con la prensa previo a una sesión de entrenamientos.

Pero, ¿no tuvo que convencer a los Astros, con quienes ganó el campeonato en el 2022?

“En verdad no tuve que pelear mucho porque ellos saben que para nosotros este torneo es grande”, señaló.

Apenas horas después de haberse integrado a la selección, Peña dijo que sintió el buen ambiente dentro del equipo.

“Se sintió la unión de una vez, este equipo se ve bien, no hay ego y todo el mundo tiene la misma meta que es ganar”, comentó.

El equipo dominicano es el favorito en las apuestas de Las Vegas para llevarse el Clásico por segunda vez desde que se creó el torneo.

Pero Peña no hace mucho caso a los pronósticos sino a lo que pueden manejar y eso es trabajar duro en el terreno.

“No creo en eso de proyección, solo creo en los muchachos que tenemos en el clubhouse y todo el que está aquí quiere ganar y hacer todo lo posible por darle una corona a la República Dominicana”, indicó.

¿Y está dispuesto Jeremy a jugar, incluso en otra posición diferente a la suya?

“Claro que sí, hasta de recoge bates. Uno siempre quiere representar al país”, sentenció.