Previa Clásico Mundial de Béisbol 2023: Italia vs China Taipei

Ryan Castellani será el abridor por Italia en us partido ante China Taipei ( AP/ELAINE THOMPSON )

Los representativos de Italia (1-0) y China Taipei (0-1) se enfrentan en Taichung, Taiwan en la continuación del Clásico Mundial de Béisbol que se extiende hasta el próximo martes 21 de marzo.

El partido pondrá defrente a los derechos Ryan Castellani (ITA) y Shao-Ching Chiang (TPE) en un partido de vital importancia para ambos conjuntos.

Castellani estará haciendo su debut en este tipo de eventos, firmó con los Kansas City Monarchs de la American Association of Professional Baseball (Liga Independiente) el 13 de febrero, se pasó la mayor parte del 2022 en Las Vegas (AAA) y terminó con marca de 2-1 con 11.97 de efectividad y tres salvados en 26 apariciones como relevista. A nivel de Grandes Ligas tuvo tres salidas sin permitir anotaciones con los Atléticos de Oakland (2.2IP) el año pasado.

El derecho de 26 años de edad ha participado en 14 partidos de liga grande con los Rockies de Colorado (2020-21) y los Atléticos (2022) con marca de 1-4 y 5.47 de efectividad.

Castellani debutó en Las Mayores el 8 de agosto del 2020 en labor de cuatro entradas ante los Marineros de Seattle, retirando a los primeros 12 hombres que enfrentó, fue seleccionado por los Rockies en la segunda ronda del draft del 2014 desde la Brophy College Prep en Phoenix, Arizona.

Por su parte, Chiang, de 29 años de edad, es nativo de Hualien, Taiwan, y fue firmado como agente libre amateur por los Indios de Cleveland en el 2011. Llegó a (AAA) en el 2018 y terminó con marca de 13-14 y 5.11 de efectividad en dos termporadas a ese nivel.

Chiang firmó un contrato de liga menor con invitación a los campos de entrenamientos con los Tigres de Detroit al final de la temporada del 2019, pero no lanzó en el 2020, ya que no hubo actividad de liga menor. Retornó a Taiwan y fue drafteado por los Fubon Guardians como la primera selecció overall en el 2021.

En su primera temporada en el béisbol taiwanés con los Guardians terminó con marca 5-2 y 2.45 de efectividad en 12 aperturas. El año pasado terminó con marca de 5-12 y 4.70 de efectividad en 22 aperturas.

Chiang fue miembro de los equipos de China Taipei en la edición del 2017 del Clásico Mundial de Béisbol del 2017 y en el WSBC Premier 12 del 2019.