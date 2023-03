Rodney Linares se queja de las restricciones que imponen los equipos de Grandes Ligas

El conjunto dominicano realizó su primer entrenamiento en el Loandepot Park de la ciudad de Miami con miras a su participación en la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol.

El dirigente del equipo, Rodney Linares compareció ante la prensa que cubre el evento y dijo que lo más difícil de todo el proceso ha sido las restricciones que imponen los equipos de Grandes Ligas a sus jugadores.

“Bajándome del bus me estaba llamando un dirigente, diciéndome mira yo no he hablado contigo, no queremos que hagan esto y esto con este jugador, y mi respuesta fue, mira vamos a hacer lo mejor en interés para el jugador, pero igual vamos a hacer lo que esté en el mejor interés del equipo dominicano”, contestó al respecto Linares.

Según las palabras de Linares, el equipo está completo y saludable para el compromiso, que pone al conjunto dominicano a prueba en su empresa que quedarse con el título de campeones por segunda vez.

“Nosotros no nos sentimos como el gran favorito, nos sentimos que tenemos un tremendo equipo, a la vez no vamos a minimizar a ninguno de los contrincantes y creemos que todos los equipos están buenos”, contestó Linares sobre la condición de favorito del equipo dominicano.

La República Dominicana debuta ante Venezuela este sábado 11 de marzo a partir de las 8 de la noche en un partido que enfrentará a Sandy Alcántara y Martín Pérez.

Sobre Alcantará agregó que estará además de abriendo el partido inaugural ante Venezuela, estará haciendo lo propio en el encuentro de cuartos finales si DIOS lo permite.

Una de las grandes interrogantes que ha tenido el equipo dominicano es la posibilidad de participación de Juan Soto y las mismas fueron aclaradas en la conferencia de prensa realizada este viernes en el estadio de Los Marlins.

“Hay ciertas cosas sobre la salud de los jugadores que nosotros no podemos divulgarlas, Juan Soto va a estar en el line up mañana y va a estar en el outfield”, contestó Linares sobre la situación de Soto.

El equipo dominicano proyecta una de las más temibles alineaciones para el torneo y hasta el momento el dirigente Linares ha preferido reservarse los titulares del primer encuentro hasta que llegue la fecha en cuestión.

“No hay line up, no hay infield, no hay alineación hasta mañana”, contestó Linares al respecto.

Linares ponderó la calidad del abridor venezolano y dio un dato importante sobre su desempeño ante los bateadores derechos, “Martín es un tremendo lanzador, pero tiene la condición de reverse split, que quiere decir que es mejor ante los bateadores derechos que los zurdos”, agregó.

El equipo dominicano jugó dos partidos de fogueo durante la semana, ante los Bravos de Atlanta y los Mellizos de Minnesota y el dirigente Linares se manifestó conforme con el resultado de los mismos.

“Todo lo que nosotros queríamos hacer se hizo, los muchachos salieron en salud, los pitchers tiraron e hicimos todo lo que teníamos hacer”, puntualizó.

Otro punto que Linares considera como difícil del proceso, es la desinformación que ha habido en cuanto a los procesos de conformación del equipo y las reglas del evento, para el manejo del público y las personas ajenas al conjunto.