Taiwán vence a Italia y gana su primer juego del Clásico Mundial de Béisbol 2023

Inmediatamente después de que Tzu-Wei Lin conectó un jonrón al jardín derecho en la parte inferior de la primera entrada para enloquecer a la multitud taiwanesa, sabías que este juego tenía el potencial de ser uno de alto puntaje. Los fanáticos, ruidosos como siempre, lo querían. Y, bueno, lo consiguieron, con el resultado que querían.

Después de cinco cambios diferentes de liderazgo, cambios de lanzadores para casi todos los enfrentamientos entre zurdos y derechos y algunos jonrones decisivos, Taiwán obtuvo su primera victoria del Clásico Mundial de Béisbol 2023 con una victoria decisiva de 11-7 sobre Italia el viernes.

Tanto Taiwán como Italia pasan ahora a 1-1 en el Grupo A, preparando al cuadro de Taichung para un final apretado en los próximos días.

El jonrón de Lin no se mantuvo por mucho tiempo, ya que Italia remontó para anotar dos en la parte alta de la segunda con un toque de Nicky López, el héroe de la noche anterior, que tuvo dos hits y tres carreras impulsadas en el juego de este viernes en tres presentacionels al plato. Ben DeLuzio también entregó un triple impulsador en la brecha de los jardines central e izquierdo.



Tsung-Che Cheng volvió a igualar a su equipo en la parte inferior de la entrada, impulsando a Chieh-Hsien Chen con un sencillo al jardín derecho. Chinese Taipei pareció alejarse con tres carreras más en el tercero. Chen conectó un sencillo en una carrera, Po-Jung Wang conectó un sencillo en otra y Chinese Taipei anotó otra carrera luego de un duro roletazo de López por un error en tercera.

Tres abajo y con el estridente apoyo eterno de la multitud taiwanesa dando tanto impulso al Estadio de Béisbol Intercontinental de Taichung, podrías pensar que sería mentalmente difícil para Italia volver de nuevo. Pero de alguna manera, lo hizo, escribe Matt Monagan en MLB.com.

López y Miles Mastrobuoni dispararon sencillos remolcadores cada uno y luego, con dos outs, Italia recuperó la ventaja con un doble de Sal Frelick entre el jardín derecho y el central. Los italianos consiguieron otra carrera en la quinta con un sencillo de López. El equipo de Italia estaba ahora arriba, 7-5.

Sin embargo, la multitud nunca dejó de animar, desde las mascotas hasta las porristas que bailaban en los banquillos y los fanáticos que apenas descansaban para sentarse en sus asientos.

Y el equipo sintió ese amor. Bueno, al menos, Yu Chang lo hizo, con un jonrón de dos carreras que empató el juego en el sexto.

Luego, con las bases llenas y un out en el séptimo, Kuo-Chen Fan, el orgullo de Fubon, conectó un batazo lento que el campocorto David Fletcher simplemente no pudo manejar. Probablemente no habría importado si lo manejara limpiamente de todos modos. Kungkuan Giljegiljaw puso el juego claramente fuera de su alcance en el octavo con un largo jonrón de tres carreras al centro.

El próximo partido de Chinese Taipei es contra Holanda (2-0) aquí el sábado (6 a. m. ET, FS2), mientras que Italia se enfrenta a Panamá (1-2) el sábado (11 p. m. ET del viernes, FS1). Cuba (1-2) también está en el Grupo A. Cada equipo se enfrenta a los otros cuatro en un juego de todos contra todos, y el ganador y el subcampeón del grupo avanzan a los cuartos de final en Tokio contra los mejores equipos del Grupo B.