Manny Machado: “Ponerse el uniforme dominicano siempre es especial”

Manny Machado ha usado muchos uniformes en su carrera: con los Orioles de Baltimore, los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego.

Pero ponerse la gorra y la camiseta de la República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol tiene un significado diferente.

“Ponerse el uniforme dominicano siempre es especial”, dijo Machado el sábado, durante una rueda de prensa celebrada previo al partido entre la República Dominicana y Venezuela, el primero del torneo para ambos países.

Machado juega su segundo Clásico Mundial, debutando en el 2017, con el equipo que terminó noveno, luego de haber ganado la edición del 2013 de manera invicta.

“Sé que nos quedamos debiendo, pero ahora estamos unidos nuevamente y tenemos la química para lograr lo que queremos”, agregó el tercera base.

Machado resaltó la presencia del presidente Luis Abinader para hacer el lanzamiento de la primera bola.

“Somos más de 10 millones de dominicanos, unidos para una misma meta de representar la patria y ganar”, agregó Machado.

A Machado se le preguntó si un triunfo del Clásico Mundial de Béisbol sería más importante que una victoria en la Serie Mundial este año.

“No, no, no. Yo prefiero las dos cosas. No me pongas a elegir una sola cosa, yo quiero las dos cosas este año”, añadió.