Video | Rodney Linares: “Vamos a tratar de sacarlo temprano del juego y entrar al bullpen”

El dirigente Rodney Linares tiene clara la estrategia para el primer partido del Clásico Mundial de Béisbol este sábado cuando enfrente a Venezuela, tratar de atacar al abridor temprano y provocar que el dirigente Omar López tenga que apelar a su bullpen.

“Vamos a tratar de sacarlo temprano del juego y entrar al bullpen, sin que lleguen los zurdos fuertes que tienen para la parte final, como Alvarado y Quijada”, contestó Linares.

El dirigente dominicano considera el hecho de dirigir en el Clásico Mundial de Béisbol el más grande logro de su carrera.

Linares está consciente de la importancia que tiene cada partido en este torneo y le va a dar la importancia a cada cual, como si fuera un juego siete de Serie Mundial, la primera ronda del evento consta de cuatro partidos y los dos mejores conjuntos del grupo avanzan a los cuartos de final.

Marte solo podrá jugar en la segunda base

El jugador de los Diamondbacks de Arizona, Ketel Marte, solo podrá jugar segunda base durante el Clásico Mundial de Béisbol, según una conversación que tuvo el dirigente dominicano con Torey Lovullo, dirigente del conjunto de Arizona, este pasado viernes.

Las intenciones del equipo dominicano eran utilizar a Marte como uno de los principales utilities en el terreno de juego, por su gran versatilidad, pero su organización prefiere que él juegue solo en el cuadro interior.

“En cuanto a eso yo me enteré ayer, me llam?ó su dirigente, Torey Lovullo, y me dio la noticia de que no lo quería en la grama si no que lo quería en la tierra”, expresó Linares.

Según las palabras de Linares esto limita mucho las cosas que pueden hacer en términos de sustituciones, pero a la vez se siente conforme con tener un jugador de ese calibre en el equipo.

Linares está consciente del talento que tiene alrededor de la segunda almohadilla, con jugadores del calibre de Jeremy Peña, Willy Adames, Wander Franco, Ketel Marte y Jean Segura, pero solo dos pueden estar en el terreno de juego.

“Tenemos en lujo de contar con dos de los mejores campocortos jóvenes de las Grandes Ligas, y ellos van a compartir junto a los demás, las paradas cortas y la segunda base”, comentó.

El dirigente dominicano está consciente de que el evento tiene espacio para mejorar, con relación a las reglas que se aplican y las limitaciones en el terreno de juego para los actores.

“Las limitaciones son las guías de las reglamentaciones del torneo, que son como olímpicas, respecto a los pitcheos en la primera y segunda ronda, esas son reglas que hay, y de que pudieran arreglarlas, sí, hay espacio para mejorar”, comentó.

El conjunto dominicano descansa este domingo y regresa al terreno de juego el lunes para enfrentar a Nicaragua a las 12 del mediodía con Cristian Javier en el montículo.