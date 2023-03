Sandy Alcántara: el equipo dominicano "no perdió el juego, lo perdí yo”

La República Dominicana perdió su primer partido del Clásico Mundial de Béisbol ante Venezuela el sábado, cayendo 5-1, en un encuentro que abrió el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, Sandy Alcántara.

Alcántara permitió tres carreras en tres entradas y dos tercios de trabajo ante Venezuela. Y fue la situación en la cuarta entrada por la que se responsabiliza de la derrota.

“El equipo no fue que perdió el juego, fui yo que fallé el lanzamiento y que permití esas dos carreras con el batazo de (David) Peralta”, dijo Alcántara luego del partido.

La República Dominicana descansó ayer y se enfrenta a Nicaragua este lunes, en su segundo partido del torneo.

“No dejen de apoyarnos, nosotros tenemos un gran equipo. Tenemos que mantenernos positivos y hacer los ajustes”, comentó Alcántara.

Agradecido

A pesar del revés, Alcántara se mantuvo positivo y confiado en que las cosas saldrán mejor.

“Le doy gracias a Dios porque me mantuve batallando y sigo estando sano, algunos pitcheos no cayeron bien, pero lo importante es que solo va un partido y que podemos seguir batallando más adelante”, indicó.

Dijo que hay talento suficiente en el país y que se saldrá a jugar duro en los próximos partidos para salir adelante.

Alcántara fue enfático en decir que vivir una primera experiencia representando a la República Dominicana y con 35,890 fanáticos motivando desde las gradas, no jugó un papel en el resultado de su actuación en la lomita de los sustos.

“No me presioné ni nada, yo no me presiono ni siento nervios, yo me preparo para lanzar”, agregó.

Conteo de pitcheos

Alcántara reconoció que las limitaciones de lanzamientos jugaron un papel en contra.

“Las limitaciones de pitcheo, pienso que si hubiera tenido más pitcheos no solo sacaría ese out sino una entrada más”, comentó el lanzallamas.

Alcántara no cuestionó las reglas del Clásico, de que un abridor no debe pasar de los 65 lanzamientos en una primera ronda sino que le habría gustado tener un margen más amplio.

“Desde que llegamos sabíamos que eran 65, ni más ni menos, porque eso fue lo que ellos decidieron, pero ya veremos en la segunda vuelta”, indicó.

Los lanzadores abridores pueden hacer hasta 80 pitcheos en una segunda salida que, en el caso de Alcántara se produciría el viernes o el sábado, dependiendo del lugar de clasificación de la República Dominicana, pero en cuartos de finales.