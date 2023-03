Juan Soto no jugará hoy contra Israel

Luego de liderar la ofensiva dominicana con cuadrangular, sencillo y tres anotadas ante Nicaragua el lunes, el jardinero Juan Soto tendrá que tomarse una pausa en el Clásico Mundial de Béisbol.

Así lo indicó el dirigente Rodney Linares, en una rueda de prensa en la que habló sobre las limitaciones que los Padres de San Diego fijaron para que Soto jugara en el torneo mundialista que comenzó el sábado pasado.

“El no puede jugar días consecutivos. Aprovechamos el Libre del domingo para tenerlo en alineación hoy, pero mañana no va a abrir porque no creo que lo use como designado”, explicó el capataz quisqueyano.

Pero indicó que Soto sí estará disponible para salir de la banca como bateador emergente, no como bateador designado, en caso de ser necesario en algún momento del encuentro contra Israel.

“El vino con un plan y un trainer desde Arizona, agradecemos a MLB que lo acreditó (al entrenador), pero tenemos que usarlo así”, comentó.

Se espera que esté de regreso en la alineación titular de los dominicanos para el compromiso del miércoles, contra Puerto Rico.

Soto enfrentó problemas con su pantorrilla derecha la semana previa al comienzo del Clásico Mundial de Béisbol.

De hecho, esa semana se perdió tres juegos de los entrenamientos de primavera, en Arizona, mientras recibía tratamiento para la lesión.

Originalmente, el dirigente de los Padres, Bob Melvin, sugirió que Soto se quedaría fuera del torneo, pero el quisqueyano progresó lo suficiente para recibir el permiso necesario y se integró a la novena quisqueyana.