Rodney Linares se prepara para el clásico caribeño contra Puerto Rico

El dirigente Rodney Linares sabe el camino que tiene que recorrer en las próximas dos jornada para tratar de conseguir el boleto a los cuartos de finales del Clásico Mundial de Béisbol.

La derrota contra Venezuela en la jornada inaugural, más los resultados de los rivales del grupo D que se juega en el LoanDepot Park de esta ciudad ha marcado el esquema perfecto para que en el juego de cierre de primera ronda se defina el futuro de dos eternos rivales del béisbol del Caribe: Puerto Rico y la República Dominicana.

“Estamos preparados para el clásico (contra Puerto Rico). Vamos a salir mañana (hoy) a ganar para ir por el duelo caribeño”, dijo Linares, en una rueda de prensa luego de la victoria 6-1 sobre Nicaragua.

El capataz dijo que todo el mundo estaría disponible en los próximos dos juegos, para perseguir el pase y seguir con vida.

Linares señalo que Luis García es el único relevista con el que no cuenta para el partido frente a Israel ya que trabajó más de una entrada.

No oye críticas

Linares esta consciente de que no es un favorito de la fanaticada dominicana desde que fue nombrado al puesto por los resultados presentados con las Estrellas Orientales y Leones del Escogido en la pelota invernal.

“Sé que mucha gente entiende que porque uno no ha ganado en la pelota invernal le falta algo, pero yo estoy seguro de lo que puedo hacer”, señaló Linares.

Pero el nativo de San Pedro de Macorís dice que hace caso omiso a las criticas necias.

“Lo que no me suma, a mi no me resta. Yo tengo mis redes sociales y leo todo, pero eso no me quita el sueño. Soy un hombre de Dios que trabaja duro para representar a su familia y a mi país”, expresó,

Y ahora en el Clásico Mundial tiene el chance de demostrarlo.