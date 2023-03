La analítica motivó cambios en la alineación de República Dominicana

El dirigente Rodney Linares introdujo cambios en la alineación del equipo dominicano para el partido contra Nicaragua y se amparó en las analíticas para hacerlos.



“Los cambios en la alineación vienen por la analítica. Juan (Soto) de primero nos da más chances de ganar”, indicó el capataz, en una rueda de prensa previo al encuentro.

“El cambio con Eloy y con Willy en el short hoy tenemos más chance de ganar”, agregó.

Pero también expresó que algunos de los movimientos están motivados con darle tiempo de juego a todos los presentes.

“Quiero darle chance de que todos jueguen y que tengan la experiencia del Clásico Mundial de Béisbol”, sostuvo.

Soto descansará mañana

Linares también reveló que Juan Soto está programado para jugar este lunes, pero el martes no verá acción como titular.

Dijo que son parte de las limitaciones que puso el equipo de los Padres de San Diego luego que Soto tuviera problemas de lesión en la pantorrilla derecha.

“El no puede jugar días consecutivos. Aprovechamos el Libre del domingo para tenerlo en alineación hoy, pero mañana no va a abrir porque no creo que lo use como designado”, explicó.

Pero indicó que Soto sí estará disponible para salir de la banca en caso de ser necesario.

“El vino con un plan y un Trainer desde Arizona, agradecemos a MLB que lo acreditó, pero tenemos que usarlo así”, comentó.