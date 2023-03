Bonifacio, Valdez y Asencio entre retenidos por el Licey para agencia libre

A la medianoche de este miércoles arranca la agencia libre en la Lidom y el Licey ha acordado con 12 de los 20 jugadores que se arriesgaba perder.

Se trata de los lanzadores César Valdez, Jairo Asencio, Jonathan Aro, Arodys Vizcaíno, Lisalverto Bonillo, César Cabral y Ulises Joaquín y los jugadores de posición Emilio y Jorge Bonifacio, Mel Rojas Jr., Michael de la Cruz y Michael de León.

El club no ha retenido, pero no descarta hacerlo en las próximas horas, a Yermín Mercedes, González Germen, Frank Garcés, Carlos Franco, Yeison Asencio, Gabriel Arias, Pablo Reyes y Esmil Rogers.

La información la ofreció Audo Vicente, gerente general de los azules, durante una conferencia de prensa virtual que tuvo lugar este martes.

“Me ha simplificado el trabajo tener jugadores que se sienten identificados con el equipo, eso hace que se convenza a un jugador de manera fácil”, dijo Vicente.

“Lo difícil es saber que hay gente que se acerca a tus peloteros todavía perteneciendo a ti. Tengo gente que está encima de los jugadores, más allá de esto no ha sido traumático”, dijo el tres veces campeón de la Lidom como dirigente, que recomendó a la liga y sindicato ofrecer más informaciones a los jugadores.

“Estoy seguro que ellos (los peloteros) no están tan enterados, no conocen tanto el impacto que puede traer. A futuro al jugador se le debe dar un poco más de información, para saber cuáles son sus derechos”, dijo Vicente. “A futuro se puede darle más información, más de respeto a los plazos, a las normas establecidas. De manera responsable digo que no se cumplieron los plazos”.

Vicente confirmó que José Offerman regresará como el dirigente de los campeones nacionales y del Caribe a la vez que confirmó la salida del coach de pitcheo, Jairo Cuevas, y el regreso de Rafael Mateo al equipo de operaciones de béisbol.

La norma para la agencia libre

Acumular 65 semanas en la lista de disponibles de su equipo, tener 10 años de haber sido escogido en el sorteo de novatos y contar con al menos 18 semanas en la lista de disponibilidad y 12 años de haber sido reclutado en el sorteo sin importar el tiempo de disponibilidad para su equipo.

Las reglas establecen que los jugadores elegibles serán considerados agentes libres desde el 15 de febrero de cada año, pero por un mes solamente podrán negociar con sus propios clubes. Desde el 15 de marzo en adelante, los que no se pusieron de acuerdo con sus clubes, podrán escuchar ofertas de todos los equipos.

El equipo que firme a un agente libre obtendrá dos temporadas de control sobre dicho pelotero, más una opción mutua de las partes para una tercera campaña. Después de estas campañas, el club podrá activar la opción del tercer año, pero el jugador podrá disputar su salario en arbitraje si no está de acuerdo con la oferta del club.