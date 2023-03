Candelario se goza su participación en el Clásico Mundial de Béisbol

Jeimer Candelario no estaba programado a jugar en el Clásico Mundial de Béisbol.

Pero la lesión de Vladimir Guerrero Jr. lo coló en el equipo dominicano como titular en la primera base, donde ha jugado en los primeros tres partidos del torneo mundialista.

Para Candelario, que llegó tarde a la concentración del equipo por el nacimiento de su hija Abigail, representar al país es un sueño hecho realidad.

“Todo niño y joven en República Dominicana anhela poder estar aquí en este gran evento. Jugamos con los mejores peloteros de todo el mundo, para mí fue una gran oportunidad”, dijo Candelario, en una rueda de prensa previo al encuentro contra Israel.

Candelario es nuevo en la organización de los Nacionales de Washington y peleaba por un puesto en la alineación de los capitalinos cuando fue llamado para el equipo dominicano.

Sin embargo, no titubeó al momento de apartarse del club para integrarse a la selección.

“Tomamos decisiones y nos pusimos de acuerdo con Washington y me dieron el permiso. No tomé la decisión yo sólo sino un grupo de personas, incluyendo al equipo, mi esposa y mi agente”, indicó.

Pero la importancia de representar a la República Dominicana, un país para el que el béisbol está al nivel de religión, tuvo un peso en la decisión de Candelario.

El sabe de las presiones de la fanaticada, pero también tiene las herramientas para manejarlo.

“Habrá momentos de tensión pero uno tiene que saber cómo manejarla. Tenemos un pueblo que está ansioso por la victoria pero uno no puede asumir la posición de favoritos sino de jugar como los que más se esfuerzan todos los días”, sostuvo.

Sobre Canó

Candelario también se refirió a la influencia de Robinson Canó, no solo en el equipo dominicano sino en él mismo tanto como persona y como jugador.

“Mi primer guante me lo regalo Robinson Cano. Siempre me trató bien cuando yo era recogebola de las Estrellas. Él ha sido una bendición no solo para mí sino para una generación de jugadores. Siempre me daba mis Reyes cuando venía de los Yanquis: bates, guantes y gorras”, recordó el jugador.

En primera

Un tercera base natural, Candelario dice está dispuesto a todo por el país.

“Soy tercera base pero donde quiera que República Dominicana me necesite, ahí estaré”, sentenció el jugador.

Lamenta lesión de Vlady Jr.Aunque su participación en el Clásico Mundial de Béisbol se hizo posible por la lesión de rodilla que sacó de juego a Vladimir Guerrero Jr., Jeimer Candelario lamenta que eso haya sucedido de esa precisa manera.



“Lamentamos la lesión de Vladimir pero oramos por el para que se recupere pronto”, manifestó.