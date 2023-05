Embargan cuentas a padre de Julio Rodríguez por deuda del bono

Con los Marineros (22-24) que marchan penúltimos en el Oeste, Julio Rodríguez tiene razones para preocuparse, como sus bajos promedios de bateo (.204), OPS (.656) y OPS+ (85) y el elevado número de ponches (57), donde entrega outs en el 28.5% de los turnos.

A casi 3,500 kilómetros de distancia de Seattle otro tema puede distraer al Novato del Año de la Liga Americana en 2022.

Las cuentas bancarias de su padre, de igual nombre, fueron embargadas el pasado nueve de mayo por la demanda interpuesta en su contra por quien fuera el entrenador de J-Rod entre los siete y 13 años en su natal Loma de Cabrera, Dajabón.

Vidal Ulloa asegura que cedió a Rodríguez con 13 años al programa MB Academia de Baseball, en Santiago de los Caballeros, a cambio del 15% del bono de firma. Cuando se abrió el mercado internacional 2017-2018, los Marineros reclutaron a su hoy jardinero central por US$1,750,000.

Cuenta Ulloa a DL que cuando se comunicó con el padre de Rodríguez para requerir los US$262,500 que le correspondían lo refirió a una oficina en Santiago de los Caballeros, donde descubrió un contrato que daba cuenta habría cedido el 15% de un supuesto 30% que había acordado, pero que él asegura se trató de una usurpación de su firma.

De inmediato puso el caso en manos de abogados, una experiencia amarga que casi seis años después no arroja frutos.

"(La familia Rodríguez) alegan que yo lo había vendido (el porcentaje), pero yo nunca vendí el porciento. Yo digo que fue que me falsificaron la firma, en el INACIF (Instituto Nacional de Ciencia Forense) me hice la prueba de la letra", dice Ulloa, de 54 años, 32 de ellos dedicado al trabajo de entrenador.

"No lo pudo ver (a J-Rod, cuando visitó el país en el otoño) con el Novato del Año. Me dicen que quería buscarme, pero el papá se lo prohibió. El papá es quien no quiere pagar", dice Ulloa, que también formó al expelotero Alexis Gómez.

Rodríguez debutó en las Grandes Ligas en marzo de 2022 y en agosto firmó una extensión que le garantiza US$209 millones por 12 años y que puede llegar hasta los US$470 MM en 18 años.

En la campaña actual ha bateado siete cuadrangulares y remolcado 21 vueltas, con ocho robos y una defensa premium que le ha permitido salvar ya cuatro carreras. Fue parte del equipo dominicano que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2021.

El proceso

La Tercera Sala de la Corte Penal de Santiago conoció el pasado miércoles 17 un recurso de apelación que llevaba un año depositado por Manuel Antonio Rodríguez, abogado de Ulloa desde finales de 2021.

El jurista dijo que el lunes la Sala conoció una demanda de rerefimiento donde Rodríguez padre pedía el levantamiento del embargo a sus cuentas.

El abogado explicó que en un momento hubo acercamiento con personas cercanas a la familia del jugador buscando un entendimiento, pero no fue posible, lo que lo llevó a apelar al recurso del embargo de las cuentas en todos los bancos, dado que el acuerdo original fue rubricado por el progenitor cuando el jugador era menor de edad.

La próxima audiencia del caso estaría para el mes de junio próximo.

DL no pudo contactar a la familia Rodríguez, pero una persona cercana al jugador que pidió la omisión de su nombre, consideró que la parte acusatoria carece de argumentos para el reclamo, de ahí que el proceso haya demorado más de un lustro en los tribunales.