Despiden locutor de los Atléticos por usar palabra ofensiva

El locutor de los Atléticos de Oakland , Glen Kuiper, fue despedido el lunes luego de que pronunció un insulto racial al aire durante un programa previo al juego el 5 de mayo.

Los Atléticos denunciaron el insulto como "inaceptable" el día del incidente. NBC Sports California suspendió a Kuiper indefinidamente un día después.

El lunes, la cadena emitió un comunicado anunciando que había sido despedido: "Después de una revisión interna, se tomó la decisión de que NBC Sports California termine su relación con Glen Kuiper, con efecto inmediato. Agradecemos a Glen por su dedicación al béisbol del Área de la Bahía a lo largo de los años", señala el comunicado, del que se hace eco, Yahoo Sports.

El comentario de Kuiper utilizado en la transmisión en vivo fue: "Tuvimos un día fenomenal hoy: N ***** League Museum y Arthur Bryant's Barbecue".

Kuiper se disculpó al aire durante la sexta entrada entre los Atléticos y los Reales de Kansas City, calificando su lenguaje como un error verbal.

"Un poco antes en el programa, dije algo, no salió como yo quería. Solo quería disculparme si sonaba diferente de lo que quería decir. Como dije, solo quería para disculparme por eso".

El presidente del Museo de Béisbol de las Ligas Negras, Bob Kendrick lamentó que despidieran a Kuiper. "Estaba esperando que no terminara de esa manera, porque en mi corazón fue un error", dioj Kendrick, según publica el Mercury News. "¿Fue un error muy sensible? Por supuesto que lo fue".

El locutor, más tarde el lunes, emitió un comunicado en el que lamentaba que los Atléticos no tomaran en cuenta sus 20 años de experiencia y que por una palabra haya terminado su período con el equipo.

La exestrella de los Atléticos, Dave Stewart respalda a Kuiper.

Comunicado de Glen Kuiper

El lunes por la mañana, un ejecutivo de NBC me informó que después de una carrera de 20 años como locutor con los Atléticos de Oakland, mi contrato fue rescindido, con efecto inmediato. La terminación se debió al uso involuntario de una palabra ofensiva en el aire durante el programa previo al juego del 5 de mayo.Ese día, elegí pasar mi tiempo personal educándome y aprendiendo más sobre la historia de la MLB yendo al Museo de la Liga Negra. Pasé casi tres horas allí en un esfuerzo por comprender mejor y apreciar más profundamente las dificultades y las barreras sociales que enfrentaron los jugadores afroamericanos en los primeros años de la MLB. Cuando surgió el tema de la visita al museo en el programa previo al juego, estaba emocionado y ansioso por compartir lo que había hecho y visto ese día. En mi emoción, me apresuré a pronunciar la palabra "negro", lo que resultó en mi desafortunada mala pronunciación. Me disculpo sinceramente con todos los que se sintieron heridos por esto. Fue un error de pronunciación terrible pero honesto, y asumo toda la responsabilidad.Por favor, sepa que el racismo no es parte de mí de ninguna manera; nunca lo ha sido y nunca lo será. Agradezco el apoyo público del presidente del Museo de la Liga Negra, Bob Kendrick, y del gran Dave Stewart de los Atléticos de Oakland, a la luz de esto. Soy un esposo y padre honesto, cariñoso, amable, honorable y respetuoso que nunca pronunciaría una palabra despectiva sobre nadie. Quienes me conocen mejor saben esto de mí.Ojalá los Atléticos de Oakland y NBC Sports hubieran tenido en cuenta mi carrera de 20 años, mi sólida reputación, integridad y carácter, pero en este entorno actual ya no se consideran rasgos como la integridad y el carácter. Siempre me costará entender cómo un error en una carrera de 20 años como locutor es motivo de despido, pero sé que hay algo mejor en mi futuro.Me encanta el juego de béisbol y me encanta ser locutor, y me encanta la comunidad del Área de la Bahía. Espero ser recordado por eso. Gracias a toda mi familia, amigos y grandes fanáticos de los Atléticos que me han mostrado su apoyo.Atentamente, Glen Kuiper