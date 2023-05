Feltner, de Rockies, se recupera lentamente de fractura de cráneo

El lanzador derecho de los Rockies de Colorado, Ryan Feltner, se recupera lentamente de una conmoción cerebral y fractura craneana, aunque desconoce si podrá volver a jugar este año.

Tampoco lo ha descartado.

Feltner habló públicamente el viernes, por primera vez desde que fue golpeado en la cabeza por una línea procedente del bate de Nick Castellanos, de Filadelfia, el 13 de mayo. Pasó una noche en el hospital y presenta síntomas persistentes de conmoción cerebral, así como dolor en el oído derecho.

"Muchos síntomas de fracturas, sólo dolor de cabeza de la conmoción, mareo, pero hoy no hay dolor", comentó mientras estaba sentado en el dugout del equipo local en Coors Field. "Estoy durmiendo bien, y las cosas cotidianas se están volviendo más sencillas. Así que el sentimiento es que estoy en muy buena posición, en comparación con lo que pudo ser".

Feltner resultó lesionado cuando Castellanos conectó una línea de 92,7 mph hacia el montículo. El lanzador se volteó y la pelota lo impactó en la parte lateral de la cabeza, derribándolo de inmediato.

"Realmente no perdí el conocimiento ni nada. Todos llegaron muy rápido para ver cómo estaba, así que sólo me orienté", dijo. "Me alegré de haber podido marcharme caminando. Supe de inmediato lo que estaba pasando".

Castellanos se veía visiblemente consternado en primera base y expresó su pesar después del partido. Feltner dijo que recibió una carta y un pequeño obsequio de Castellanos.

"Me sentí mal por él, porque vi lo preocupado que estaba, pero es parte del juego"; reconoció Feltner.

Feltner comenzó a hacer ejercicios de equilibrio el jueves y enfrenta un largo camino hacia la recuperación. No puede estar sentado en el dugout para los encuentros, puede leer y mirar televisión en periodos cortos y dijo que se siente más cómodo en el exterior, en donde se puede concentrar en cosas que están a la distancia.

"No hay un programa de recuperación como en la cirugía de Tommy John", comentó el entrenador atlético asistente Scott Murayama. "Se deben dar pasos para asegurarse que se resuelvan los síntomas. Hay que estar seguros de que la fractura sane y luego comenzar lentamente con las actividades.

"Su equilibrio ha estado bastante bien, pero con la conmoción y una lesión en el oído es posible que presente problemas con el equilibrio Así que está reentrenando su cuerpo para que sea consciente de dónde está."