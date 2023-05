Boone no cambiará tras suspensión de 1 juego; pero buscará evitar cruzar la línea con umpires

El mánager de los Yanquis de Nueva York Aaron Boone regresó el sábado tras cumplir un juego de suspensión tras su tercera expulsión en dos semanas y dijo que no dejará de pelear por su equipo, pero reconoció que tendrá que ser consciente de cruzar una línea con los umpires.

"No, no voy a cambiar", aseguró Boone. "Aunque me han expulsado en muchos encuentros, muchos más los completo. Entonces sólo ser mejor para saber en dónde está la línea".

El vicepresidente de operaciones en el campo de la MLB Michael Hill dijo el viernes al anunciar la suspensión y multa que el castigo era "por su reciente conducta hacia los umpires de las Grandes Ligas, incluyendo las acciones en su expulsión en el juego del jueves ante los Orioles de Baltimore".

"Creo que hubo un pequeño cambio de dirección, pero vean, me expulsaron varias veces en una semana", admitió Boone. "No quiero eso. Ciertamente no quiero eso, pero hay que seguir adelante".

Esta fue la cuarta expulsión para Boone en esta temporada, la mayor cifra en las Grandes Ligas. Esta vez, se disgustó por la zona de strike delimitada por el umpire venezolano Edwin Moscoso durante el encuentro que Nueva York perdió por 3-1.

Boone levantó cuatro dedos mientras discutía a la mitad del tercer inning, una aparente indicación de que el umpire del plato se había equivocado en cuatro lanzamientos.

Asimismo, Boone se disgustó cuando Moscoso se alejó de él durante la discusión, mientras que el umpire de primera Chris Guccione, jefe del equipo, se paró entre ambos en el momento en que el piloto trató de acercarse de nuevo al venezolano.

Boone tiene una expulsión más que David Bell de Cincinnati y Oliver Marmol de San Luis. Boone lideró las Grandes Ligas el año pasado con ocho, cuando ningún otro mánager tuvo más de cinco.

Boone, quien observó la derrota del viernes ante San Diego desde la suite del gerente general Brian Cashman, ha sido expulsado tres veces en dos semanas. Ante Cleveland el 12 de abril, frente a Toronto el 15 de mayo y en el duelo del domingo contra Cincinnati.