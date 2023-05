Liam Hendriks regresara con Medias Blancas tras recuperarse de un linfoma no-Hodgkin

CHICAGO (AP) — Liam Hendriks está listo para volver con los Medias Blancas de Chicago tras recuperarse de un linfoma no-Hodgkin.

El domingo el equipo publicó un video en Twitter dándole la bienvenida a Hendricks de regreso y el excéntrico cerrador confirmó su retorno en una publicación de Instagram que decía: "Los veré pronto Southside", junto a la fecha del lunes29 de mayo.

Hendriks, de 34 años, no tuvo récord y una efectividad de 10,80 en seis apariciones de rehabilitación con Charlotte de la Triple A. El derecho australiano permitió una carrera y un hit en una entrada en el último duelo con los Knights el 16 de mayo.

Los Medias Bancas inician una serie de seis duelos en casa el lunes con el primero de tres juegos ante los Angelinos de Los Ángeles. El equipo había dicho que el retorno del pelotero sería determinado completamente por cómo se sentía. El viernes lanzó en vivo.

Hendricks podría darle un empuja a Chicago, que ha batallado casi toda la campaña. Los Medias Blancas (22-33) regresaron a casa tras perder tres de cuatro ante Detroit y dejaron ir ventajas el sábado y domingo.

Hendriks tiene 115 salvamentos y efectividad de 3.81 en 12 campañas con Minnesota, Toronto, Kansas City, Oakland y Chicago. Firmó un acuerdo de tres años y 54 millones de dólares con Medias Blancas en enero 2021.

Hendriks lideró a la Liga Americana con un máximo de carrera de 38 salvamentos en su primer año en Chicago. Fue tercer en las Grandes Ligas con 37 salvamentos y fue elegido al Juego de Estrellas 2022, pero el verano pasado sintió una masa en su cuello.

Le diagnosticaron un linfoma no-Hodgkin etapa 4 y se sometió a inmunoterapia y quimioterapia. En abril anunció que estaba en remisión.

"No ha cambiado mi enfoque en la vida, pero definitivamente me hizo extrañar el clubhouse", admitió Hendriks el 3 de mayo en su primera sesión de prensa desde que anunció el diagnóstico en enero. "Me hizo extrañar ser parte del equipo".