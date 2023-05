Kershaw en desacuerdo con el reconocimiento de los Dodgers a las Sisters

El lanzador estelar Clayton Kershaw dijo que no estaba de acuerdo con la decisión de los Dodgers de honrar a las Hermanas de la Indulgencia Perpetua (Sisters of Perpetual Indulgence) durante el próximo juego Pride Night del equipo, y que se acercó a la organización para acelerar su anuncio del relanzamiento del club del Día de la Fe Cristiana y la Familia como respuesta.

En una entrevista con Los Angeles Times en el Dodger Stadium el lunes, Kershaw dijo que si bien había planes tentativos para que el club reanude el evento cristiano este año (era un elemento básico anual en el calendario promocional de los Dodgers antes de la pandemia del COVID-19), el anuncio de su relanzamiento el viernes pasado fue motivado por el reconocimiento planeado del equipo del grupo Sisters.

"Creo que siempre íbamos a hacer el Día de la Fe Cristiana este año, pero creo que el momento de nuestro anuncio se aceleró", dijo Kershaw. "Elegir una cita y hacer esas cosas diferentes también fue parte de eso. Sí, fue en respuesta al reconocimiento de las Hermanas de la Indulgencia Perpetua (por parte de los Dodgers)".

La decisión de los Dodgers de honrar al capítulo de Los Ángeles de las Hermanas de la Indulgencia Perpetua, una organización benéfica, de protesta y de actuación satírica que utiliza el humor, el drag y las imágenes religiosas para llamar la atención sobre la intolerancia sexual, ha sido un punto de controversia durante las últimas semanas.

Inicialmente, el equipo dijo que las Hermanas serían honradas con su Premio al Héroe de la Comunidad durante una ceremonia previa al juego del 16 de junio, la décima Noche Anual del Orgullo del club.

Luego, hace dos semanas, los Dodgers anunciaron que retirarían la invitación del grupo en medio de la reacción violenta de los políticos conservadores, grupos católicos y algunas facciones de su base de fanáticos que se oponían a la representación de las Hermanas de imágenes de monjas y satirización de sagrados rituales católicos.

Sin embargo, cinco días después, el equipo cambió de rumbo nuevamente, se disculpó con las Sisters y las volvió a invitar a su evento Pride Night luego de las protestas de los funcionarios electos locales, los grupos de defensa LGBTQ+ y otras partes de su base de fanáticos.

Kershaw, quien ha hablado abiertamente sobre su fe durante su carrera de 16 años y fundó una organización benéfica basada en la fe con su esposa, Ellen, llamada Kershaw's Challenge, expresó su oposición a la decisión del equipo el lunes.

"No estoy de acuerdo con burlarse de las religiones de otras personas", dijo. "No tiene nada que ver con nada más que eso. Simplemente no creo que, sin importar la religión que seas, debas burlarte de la religión de otra persona. Así que eso es algo con lo que definitivamente no estoy de acuerdo".

Eso es lo que Kershaw dijo que lo llevó a impulsar el anuncio del evento de fe cristiana, que tendrá lugar el 30 de julio, el viernes pasado.

Los Dodgers se negaron a comentar sobre la situación.

"Como equipo entre mi esposa y yo y diferentes personas que respeto, hablamos mucho sobre la respuesta correcta a esto", dijo Kershaw. "Nunca es algo fácil, porque sentí que provocó una respuesta".

Kershaw dijo que no estaba al tanto de las Sisters antes de que los Dodgers planearan honrarlas este año.

Dijo que "hice lo mejor que pude para tratar de entender lo que representaban", pero calificó de "difícil" ver videos y otros ejemplos de la representación del cristianismo por parte del grupo.

"Para nosotros, sentimos que lo mejor que podíamos hacer en respuesta era, en lugar de tal vez hacer una declaración de condena o algo por el estilo, tratar de mostrar lo que sí apoyamos, en lugar de quizás lo que no", dijo Kershaw. "Y ese es Jesús. Así que hacer del Día de la Fe Cristiana nuestra respuesta es lo que sentimos que fue la mejor decisión".

Kershaw insistió en que su problema era específicamente con el grupo Sisters, y no con la comunidad LGBTQ+ en general.

"Esto no tiene nada que ver con la comunidad LGBTQ o el orgullo ni nada por el estilo", dijo Kershaw. "Este es simplemente un grupo que se burlaba de una religión con lo que no estoy de acuerdo".

Antes de su entrevista del lunes, Kershaw inició una reunión exclusiva para jugadores en el clubhouse de los Dodgers para hablar sobre la situación.

Dijo que también ha estado en contacto con los funcionarios del club sobre sus sentimientos, aunque aclaró que el proceso de hacer el anuncio del Día de la Fe Cristiana el viernes fue "mi idea".

Kershaw también dijo que no planea boicotear el evento Pride Night del 16 de junio, cuando se honrará a las Hermanas.

"Como seguidores de Cristo, se supone que debemos amar bien a todos", dijo Kershaw. "Y creo que eso significa poder estar en muchos lugares diferentes y ser parte de muchas cosas diferentes".

Kershaw dijo que los detalles del evento de fe cristiana no se han finalizado, aunque se espera que incluya una sesión de preguntas y respuestas en la parte superior del banquillo de los Dodgers como lo han hecho en versiones anteriores.

"Es nuestra oportunidad de poder compartir nuestro testimonio de lo que creemos y por qué creemos en ello, y cómo eso afecta nuestro desempeño en el campo", dijo Kershaw, y luego agregó: "Es una gran oportunidad para ver la plataforma que Jesús nos ha dado y cómo usarla para su gloria y no para la nuestra".

Kershaw se negó a ofrecer detalles sobre su investigación sobre el grupo de las Hermanas, o cómo reconcilia su creencia declarada de "amar a todos" con la oposición a un grupo que tiene una larga historia de crear conciencia y recaudar fondos para causas LGBTQ+.

"Creo que en estas situaciones, en lugar de criticar o tratar de encontrar algo malo en un grupo, es mejor concentrarse en lo que sí cree", dijo Kershaw. "Para mí, ese es Jesús. Así que creo que esa fue nuestra mejor respuesta".