Almonte dijo que el proceso de agencia libre fue un "éxito total" para los peloteros

El presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro), Erick Almonte informó que al rededor de 112 peloteros se fueron a la agencia libre después de ser implementada al finalizar esta temporada en la Liga Dominicana de Béisbol.

El 90 por ciento de ese grupo ha firmado ya sea con su equipo o un equipo nuevo.

"Un éxito total", calificó Almonte. "Al 100 por ciento de estos peloteros recibieron aumento de salario. Alrededor del 42 por ciento recibió un aumento del 60 por ciento, un 28 por ciento recibió el doble de lo que ganaba", dijo Almonte.

"El 14 por ciento de estos 90 jugadores recibió un triple de lo que devengaba el año anterior", dijo Almonte durante un encuentro con la prensa celebrado este miércoles en el local de la Fenapepro.

Almonte consideró que los peloteros dominicanos ha sido una oportunidad de "ganar-ganar".

Esteban Germán, miembro de la Fenapepro, señaló que "la incertidumbre" para el pelotero ya se disipa. Varios peloteros han firmado por dos o tres años.

"Ya no tienen que venir en septiembre o en agosto como decíamos nosotros a emburujarnos con los gerentes, ya saben lo que van a devengar no importa cómo les fue en Estados Unidos", dijo el jugador, algo que no vivieron ni él ni Almonte.

Se informó que unos 22 o 24 peloteros tendrán opción de firmar con cualquier equipo en el país o de las ligas invernales.

El pelotero puede saber desde abril su destino. "No es fácil negociar en octubre, como decía Germán, que en marzo".

Antes los equipos, señala estaban atados hasta septiembre. "Ya el jugador no tiene que esperar el permiso de un gerente o de su equipo", en caso que no haya firmado en marzo o abril.