Diamond Sports tendrá que pagar a MLB a pesar de declararse en bancarrota

Diamond Sports supuestamente tiene una deuda de más de US$8 mil millones, pero eso no evitará que la compañía pague algunos de sus contratos de MLB en su totalidad. Diamond Sports tendrá que pagar el valor total de sus contratos con los Diamondbacks de Arizona, los Guardianes de Cleveland, los Mellizos de Minnesota y los Rangers de Texas, dictaminó un juez el jueves.

Diamond Sports, propietaria de Bally Sports, que tiene una serie de redes que transmiten juegos de la MLB, se declaró en bancarrota del Capítulo 11 en marzo. El otoño pasado, la compañía afirmó tener una deuda de US$8,670 millones.

Después de la presentación, un juez dictaminó inicialmente que Diamond Sports sería responsable de devolver a los equipos la mitad de lo que se les debía. El fallo del jueves, hecho por el juez federal Christopher Lopez, alteró esa decisión, haciendo responsable a Diamond Sports de sus contratos completos con los Diamondbacks, Guardians, Rangers y Twins.

Diamond Sports posee los derechos de transmisión de 14 equipos de la MLB. La compañía, junto con Sinclair Broadcast Group, compró esos derechos por casi US$10 mil millones en 2019.

La declaración de bancarrota planteó dudas sobre si Bally Sports continuaría transmitiendo juegos durante la temporada 2023 de la MLB. Grandes Ligas dijo que se haría cargo de los derechos de transmisión si Diamond Sports dejaba de hacer pagos.

Ese escenario ocurrió el miércoles, cuando MLB se hizo cargo de los derechos de transmisión de los juegos de los Padres de San Diego. Según los informes, Diamond Sports no cumplió con el pago de su contrato con los Padres el martes, lo que provocó que MLB interviniera. Si MLB se hace cargo de los equipos, la liga se comprometió a pagarles a esos equipos hasta el 80% del contrato de derechos original.

Major League Baseball dijo en un comunicado el jueves por la noche: "MLB aprecia el fallo del Tribunal Federal de Quiebras en Houston que requiere que Diamond pague la tasa contractual completa a los Clubs. Como siempre, esperamos que Diamond continúe transmitiendo juegos y cumpla con sus obligaciones contractuales con los clubes. Al igual que con los Padres, MLB estará listo para poner los juegos a disposición de los aficionados si Diamond no cumple con sus obligaciones".

En su fallo, López enfatizó la importancia de asegurarse de que los fanáticos sepan cuándo y dónde podrán ver los juegos de su equipo favorito durante la temporada 2023 de la MLB.

"Realmente no estoy respondiendo las preguntas que tienen los verdaderos fanáticos, la gente que llega a casa después del trabajo, la familia que se enfrenta a mayores costos que solo quiere saber que pueden volver a casa y ver a su equipo por el resto de la temporada, y dónde jugarán. vamos a ver jugar a su equipo", dijo López. "Esos temas no se están decidiendo y no es mi decisión tomar. Tengo cuidado de no sobrepasar mis límites".

López dijo que no era responsable de hacer esa llamada e instó a Diamond Sports y MLB a continuar discutiendo la situación.