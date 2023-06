Pelotero dominicano gay habla sobre experiencia al salir del closet

Anderson Comas, lanzador dominicano de ligas menores de los Medias Blancas de Chicago, habló públicamente el viernes por primera vez desde que se declaró gay en febrero.

"Sentí que ahora es el momento adecuado", dijo Comas en una llamada de Zoom, reporta The Athletic. "Ahora es cuando me siento bien conmigo mismo. Ahora me acepto. Me amo lo suficiente como para decírselo a la gente y sentirme bien al respecto. Al principio tenía miedo de decirlo, que la gente supiera de mí. Ahora me siento lo suficientemente fuerte como para decírselo a la gente sin que me importe lo que digan de mí".

En una publicación en su cuenta de Instagram antes de presentarse a los entrenamientos de primavera, Comas anunció que era gay y afirmó que quería ser una inspiración. "A esa gente que dice que los homosexuales no pueden ser alguien en esta vida, pues mírenme. Soy gay y soy atleta profesional, así que eso no me detuvo para hacer realidad mis sueños", escribió Comas, de 6´3 pies y 185 libras.

Comas es el segundo jugador conocido en declararse gay mientras estaba afiliado activamente a una organización de la MLB.

El asistente del gerente general y director de desarrollo de jugadores de los Medias Blancas, Chris Getz, emitió una declaración de apoyo en respuesta, y agregó que "estaba muy complacido de que (Comas) se sintiera cómodo compartiendo con nosotros el desarrollo de jugadores. También me alegró la reacción en toda la organización, que como era de esperar fue apoyar, ayudar y felicitar a un compañero de equipo".

Comás, de 23 años, es un prospecto de relevo zurdo que se espera que lance para en la liga de complejo afiliado a los Medias Blancas esta temporada. Originalmente firmado en la República Dominicana en 2016 como jardinero, Comas se convirtió al pitcheo la temporada pasada. Logró una efectividad de 6.35 en sus primeras 11 1/3 entradas profesionales para el equipo de la liga de complejo White Sox, ponchando a 13 bateadores.

Comas apareció en Zoom el viernes, hablando públicamente por primera vez sobre salir del clóset.

Recién lanzado en un juego extendido de entrenamiento de primavera en el complejo del equipo White Sox en Arizona el viernes, y vistiendo una camiseta que decía "HUMANO" en los colores del Orgullo LGBTQ+, Comás respondió preguntas en su segundo idioma sobre el proceso de salir del clóset tanto en privado y en público. En todo momento, Comas dijo que disfrutó del apoyo de sus compañeros y entrenadores cuyo trato hacia él no cambió después de su anuncio.

"Realmente me quieren aquí porque he sido muy respetuoso con mis compañeros y todos mis entrenadores", dijo Comas. "Mis compañeros y entrenadores que sabían de mí. Nunca cambiaron solo porque yo era gay. Me trataron igual. Eso me hizo sentir cómodo al respecto".

Comas dijo que la primera persona en la organización de los Medias Blancas en saberlo fue la gerente de desarrollo y educación de jugadores internacionales, Erin Santana, quien dirige la instrucción del idioma inglés y la aculturación de los jugadores latinos en la organización de los Medias Blancas. Comas también destacó a Getz y al entrenador de rendimiento Daniel Cobian por su apoyo, mucho antes de que surgiera la idea de hacer un anuncio público.

"Ella es como nuestra mamá aquí, la mamá de los latinos aquí", dijo Comas sobre Santana. "Estaba realmente cómodo con ella y le dije sobre eso incluso antes de la salida del armario. Le dije: 'Sé que voy a hacer esto. ¿Qué te parece?´ Y a ella le encantó. Entonces, primero compartí mi historia con ella porque me sentía muy cómodo con ella y luego hice la revelación".

Si bien tenía el propósito declarado de buscar inspirar y animar a otras personas queer y atletas a sentirse cómodos consigo mismos, Comas dijo que todavía estaba sorprendido por la atención que recibió su anuncio. Calificó la recepción como "miles" de mensajes directos en Instagram, tanto de apoyo como de otros jugadores queer aún enclaustrados agradeciéndole su gesto.

"Todavía es un poco difícil para nosotros estar visibles en el área pública debido al juicio de la gente", dijo Comas. "Quería ayudar a la gente por ahí. Esas personas que no sienten que tienen el apoyo, incluso su familia. Quería abrir esa puerta para aquellas personas que luchan por sus sueños".

Comas no lo citó como ejemplo, pero notablemente, él es parte de la misma organización de los Medias Blancas donde Liam Hendriks habló públicamente el año pasado de su apoyo visible al trabajo de divulgación LGBTQ+ del equipo, diciendo que "esperaba que fortaleciera la determinación de esas personas que pueden estar indecisas acerca de salir del clóset".

En este momento, todavía no hay jugadores de ligas mayores activos abiertamente queer. Pero por su parte, Comas se mostró imperturbable ante los mensajes negativos que ha recibido desde que se hizo público.

"Para mí, no es tan difícil", dijo Comas. "Porque he estado en las redes sociales y sé cómo reacciona la gente y sé que la gente solo tiene comentarios. Pero eso no te define. Solo estoy tomando los buenos y los malos, ni siquiera leo a esas personas que están diciendo esos mensajes. Porque ese no soy yo. No pierdo el tiempo revisando esos mensajes o respondiéndolos. Solo respondo a las buenas y envío mensajes a las personas que envían buenos mensajes y buenas vibraciones. No presto atención a esos mensajes".

Comas es optimista sobre la próxima temporada. Sus números el año pasado en su primera experiencia como lanzador reflejan un período muy temprano en su ajuste al montículo, ya que dijo que apenas entendía el concepto de lanzar una pelota rompiente el año pasado. Con una altura de 6 pies 3 pulgadas (y probablemente más alto ahora) y zurdo, tanto Comás como la organización de los Medias Rojas sintieron que tenía las herramientas físicas en bruto para ser un prospecto intrigante. Ahora Comas tiene un concepto real del arsenal de sinkers, cambios y sliders que ha desarrollado, y mucha confianza en su cambio.

Más que nada, Comás se siente mejor que nunca acerca de ser él mismo.

"Me he estado sintiendo muy bien", dijo Comás. "No importa si bateo o lanzo, me encanta este juego".